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日経平均は1657円安、主要企業の決算発表は今日で一巡
記事提供元：フィスコ
*14:52JST 日経平均は1657円安、主要企業の決算発表は今日で一巡
日経平均は1657円安（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞などがマイナス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ＜9983＞、KDDI＜9433＞、ソニーG＜6758＞などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、ガラス土石製品、化学、金属製品、機械が値下がり率上位、石油石炭製品、保険業、輸送用機器、陸運業、サービス業が値上がり率上位となっている。
日経平均は下げ幅を広げている。主要企業の決算発表は今日で一巡する。今日はこの後、キオクシアHD＜285A＞、エーザイ＜4523＞、 テルモ＜4543＞、リクルートHD＜6098＞、みずほ＜8411＞、荏原製＜6361＞、日本郵政＜6178＞、かんぽ生命保険＜7181＞、ゆうちょ銀行＜7182＞、三菱UFJ＜8306＞などが決算発表を予定している。米国では今晩、5月のニューヨーク連銀製造業景況指数、4月の米鉱工業生産・設備稼働率が発表される。《SK》
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