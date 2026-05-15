*14:44JST TalentX--26年3月期は営業利益3億円を突破、「MyTalent Platform」へのリブランディングを実施

TalentX＜330A＞は14日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が17.51億円、営業利益が3.34億円、経常利益が3.37億円、親会社株主に帰属する当期純利益が2.54億円となった。同社グループは2026年3月期より連結財務諸表を作成しているため、2025年3月期の数値及び対前期増減率並びに2025年3月期の対前期増減率は記載していない。

同社グループは「MyTalent Platform」へのリブランディングを実施し、AIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォームとしての展開を本格化した。従来分散していたブランド投資・マーケティング活動を「MyTalent Platform」へ集約することでマーケティングROIの向上およびブランド価値の最大化を推進している。加えてAIネイティブな次世代採用管理システム「MyTalent Hire」の提供を開始するとともにAI機能群をツールごとに横断的に統合・管理する「MyTalent AI Core」の提供を推進し、採用業務におけるAI活用の高度化を進めている。また大手企業を中心とした顧客基盤の拡大に伴い複数プロダクト導入によるクロスセルが進展した。新規受注および既存顧客深耕を推進するためセールス人材およびコンサルタント人材の採用を強化し営業・導入支援体制の拡充を進めるとともに、戦略的アライアンスやM&Aを通じて事業領域の拡張およびシナジー創出を推進した。

2027年3月期通期の連結業績予想については、売上高は前期比22.0%増の21.36億円、営業利益は同52.1%減の1.60億円、経常利益は同51.6%減の1.63億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同57.0%減の1.09億円を見込んでいる。2027年3月期は中長期的な成長加速に向けた戦略的投資期間と位置付け、一定の利益率を確保しながら、2028年度以降の売上成長スピード加速に向けた成長投資を推進する。なお翌期以降の利益成長を見据え、2028年を目処に配当を実施する方向性も示している。《KA》