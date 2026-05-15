*11:42JST 藤商事---26年3月期は減収なるも、パチンコ遊技機とパチスロ遊技機の合算で売上高200億円台を維持

藤商事＜6257＞は12日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高は前期比32.0%減の235.42億円、営業損失は39.02億円（前年同期は31.92億円の利益）、経常損失は37.11億円（同34.06億円の利益）、親会社株主に帰属する当期期純損失は20.83億円（同25.68億円の利益）となった。

パチンコ遊技機の販売台数は42千台（対前年同期比43.7％減）、売上高は177.60億円（同34.3％減）となった。上半期では、前連結会計年度に発売した「Ｐ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」（2025年4月導入）が本格的に導入開始されたことに加えて、新規タイトルとして「ｅ一方通行 とある魔術の禁書目録」（2025年6月発売）、「ｅ女神のカフェテラス」（2025年7月発売）を市場投入したほか、「ｅとある科学の超電磁砲 ＰＨＡＳＥ ＮＥＸＴ」（2025年9月発売）など前連結会計年度に発売したその他シリーズ機種などを継続販売した。また、下半期では、新規タイトルとして「ｅ地獄少女7500Ver.」（2025年11月発売）、「ｅ異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する～レベルアップは人生を変えた～」（2026年1月発売）を市場投入したほか、その他シリーズ機種などを継続販売した。

パチスロ遊技機の販売台数は13千台（対前年同期比26.7％減）、売上高は57.82億円（同23.7％減）となった。新規タイトルとして「スマスロ とある科学の超電磁砲２」（2025年10月発売）、「スマスロ ゴブリンスレイヤーII」（2026年１月発売）を市場投入した。

2027年3月期通期の連結業績予想については、売上高は前期比67.8%増の395.00億円、営業利益は30.00億円、経常利益は30.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益は21.00億円を見込んでいる。《KT》