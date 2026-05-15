*08:00JST 米国株式市場は上昇、AI期待が後押し

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（14日）

MAY14

Ｏ 63500（ドル建て）

Ｈ 63880

Ｌ 62585

Ｃ 63065 大証比-355（イブニング比+20）

Vol 3624



MAY14

Ｏ 63490（円建て）

Ｈ 63865

Ｌ 62550

Ｃ 63045 大証比-375（イブニング比+0）

Vol 15223

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（14日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.37円換算）で、住友商事＜8035＞、リクルー

トHD＜6098＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.40 0.00 2439 31.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.05 -0.13 5583 -5

3

8035 (TOELY) 住友商事 47.92 -0.78 7589 4

9

6758 (SONY.N) TDK 19.59 0.79 3102 3

0

9432 (NTTYY) KDDI 16.75 0.63 2653 7.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.96 -0.05 938 1

4

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.75 -0.61 4712 4

1

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.50 -1.15 5860 9

0

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.24 4881 17

6

4063 (SHECY) 信越化学工業 23.71 0.15 7510 3

4

8001 (ITOCY) 丸紅 374.68 338.10 5934 3

6

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.86 -0.03 7016 3

2

8031 (MITSY) 東京エレク 161.90 -3.56 51280 8

0

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7919 13

9

4568 (DSNKY) 第一三共 16.26 -0.94 2575 -

7

9433 (KDDIY) 関西電力 7.55 0.13 2391 45.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.96 -0.23 1026 -101

8

8766 (TKOMY) 三井不動産 29.10 -3.20 1536

8

7267 (HMC.N) スズキ 48.56 2.74 1923

3

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.73 0.18 6249 -

5

6902 (DNZOY) ファナック 25.52 -0.61 8083 4

7

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.56 0.91 8096

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.54 -0.12 2144 -

5

8411 (MFG.N) オリックス 36.95 -1.01 5852 6

5

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.88 -0.37 25149 12

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.63 -0.01 5267 1

1

7741 (HOCPY) キヤノン 26.78 0.30 4241 2

6

6503 (MIELY) 三菱電機 81.73 -0.27 6472 3

6

6981 (MRAAY) 日東電工 19.22 -0.27 3044 -

1

7751 (CAJPY) 任天堂 10.81 -0.35 6848 -1

6

6273 (SMCAY) SMC 24.87 -1.91 78773 -69

7

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.67 -0.07 370 4.

3

6146 (DSCSY) ディスコ 44.80 -1.90 70950 95

0

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.68 -0.16 1850 -0.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 37.36 0.27 5917 3

5

6702 (FJTSY) 富士通 20.71 -0.46 3280 4

0

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.50 16.90 20351 -5

9

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.83 0.40 3430 1

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.06 -0.56 1910 -4

1

8002 (MARUY) 三井物産 778.13 2.33 6162 3

1

6723 (RNECY) ルネサス 12.28 0.69 3890 3

6

6954 (FANUY) 京セラ 18.70 0.32 2962 2

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 19.04 0.02 1508

8

8801 (MTSFY) 三菱地所 27.34 -1.16 4330 1

0

6301 (KMTUY) 小松製作所 41.84 -0.42 6626 6

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.16 -0.17 3218 -

8

6594 (NJDCY) 日本電産 4.09 -0.06 2591 -9

6

6857 (ATEYY) シスメックス 8.12 -0.34 1286 -5

7

4543 (TRUMY) テルモ 12.18 -0.14 1929 -

1

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.43 -0.17 1493 1

5

（時価総額上位50位、1ドル158.37円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5068 650 14.7

1

5020 (JXHLY) ENEOS 17.65 1398 82.5 6.2

7

4755 (RKUNY) 楽天 4.99 790 29.5 3.8

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4881 176 3.7

4

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.40 1457 50 3.5

5

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

3659 (NEXOY) ネクソン 15.20 2407 -112.5 -4.4

7

6857 (ATEYY) シスメックス 8.12 1286 -57 -4.2

4

6594 (NJDCY) 日本電産 4.09 2591 -96 -3.5

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.06 1910 -41 -2.1

0

「米国株式市場概況」（14日）

ＮＹＤＯＷ

終値：50063.46 前日比：370.26

始値：49843.58 高値：50200.54 安値：49843.58

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26635.22 前日比：232.88

始値：26425.47 高値：26707.14 安値：26423.21

年初来高値：26635.22 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7501.24 前日比：56.99

始値：7454.40 高値：7517.12 安値：7454.40

年初来高値：7501.24 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.023％ 米10年国債 4.482％

米国株式市場は上昇。ダウ平均は370.26ドル高の50063.46ドル、ナスダックは232.8

8 ポイント高の26635.22で取引を終了した。

中国がイランを巡り協力を申し出るなど首脳会談の結果を好感した買いに寄り付き

後、上昇。人工知能（AI）関連企業の年内最大規模となった新規株式公開（IPO）で

投資家心理が改善し、相場は続伸した。半導体のエヌビディア（NVDA）などハイテ

クが相場をさらに押し上げ、終盤にかけて上げ幅を拡大。ナスダックは連日過去最

高値を更新し、終了した。セクター別では半導体・同製造装置、ソフトウエア・サ

ービスが上昇した一方、不動産管理・開発が下落。

半導体メーカーのエヌビディア（NVDA）は政府が同社のAI向け半導体「H200」につ

いて、中国企業約10社への販売を許可したほか、ファン最高経営責任者（CEO）がト

ランプ大統領の訪中に同行、記者団に会合がうまくいったと言及したことなど好感

され、買われた。AI向け半導体の新興企業セレブラス・システムズ（CBRS）は14

日、ナスダック市場に上場、IPO価格185ドルを70％上回る好調なスタートをきっ

た。

携帯端末のアップル（AAPL）はAI開発新興企業のオープンAIとの関係に亀裂が生ま

れ、提携転じて法的な戦いとなる可能性が報じられ、下落。航空機メーカーのボー

イング（BA）はトランプ大統領がTVインタビューで中国が同社の航空機200機購入す

る計画を明らかにしたが、詳細が不明で下落。

半導体のアプライド・マテリアルズ（AMAT）は取引終了後に四半期決算を発表。一

株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》