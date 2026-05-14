*18:41JST CSSホールディングス---2Q増収増益、スチュワード事業は売上高・利益ともに伸長

CSSホールディングス＜2304＞は12日、2026年9月期第2四半期（25年10月-26年3月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比5.0%増の103.83億円、営業利益が同10.5%増の5.66億円、経常利益が同8.6%増の5.76億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同27.7%増の3.86億円となった。

スチュワード事業の売上高は前年同期比5.2%増の49.67億円、営業利益は同7.1%増の3.86億円となった。ホテル・レストラン・テーマパークを主たる顧客として、食器洗浄をはじめとする厨房管理業務および清掃業務を全国展開する中核となるセグメントとしている。当中間連結会計期間においては、新規事業所4件を開業した。外資系ブランドを中心に積極的なマーケット参入による大型ホテルの開業は引き続いており、新規受注に向け積極的な営業活動を行っている。前期より注力中の病院案件は今期中に2件以上の開業を見込んでいる。また、既存顧客との契約更改時には人件費等のコストアップ要因に対して理解を得ながら適正な利益の確保に取り組んでおり、その活動結果が売上高と利益面に貢献している。社内管理面では前期からのSaaSに加え、新たにAIエージェントの導入を検討しており、シフト業務・労務関係業務プロセスや業績管理システムの再構築に加え、職場環境や業務フローの改善による事業基盤強化によって収益力を高める取り組みに注力している。

フードサービス事業の売上高は同16.6%増の24.97億円、営業利益は同11.0%減の0.49億円となった。従業員食堂・ホテル内レストラン・高齢者施設等給食運営の受託を全国で展開するセグメントとなっている。当中間連結会計期間においては、新規事業所6件を開業した。また、現時点で新規受託を見込む事業所が11件あり、足元の受注状況は好調に推移している。大手のホテルチェーンでの実績が評価され、新たなホテルの紹介といった好循環が生まれている。一方で、主要顧客である一部の朝食特化型ホテルでの海外団体客の落ち込みの影響は注視が必要となっている。また、人件費や食材価格の高騰に加え、足元では原油価格高騰に伴い使用する衛生関連の備品・消耗品（洗剤やゴム手袋等）の値上がりが顕著となっている。安全安心な衛生管理体制の維持強化に対応すべく、契約更改時には顧客の理解を得ながら適正な利益の確保に取り組んでいる。

空間プロデュース事業の売上高は同3.6%減の29.19億円、営業利益は同19.7%増の2.47億円となった。映像・音響・放送・セキュリティーに関する設計・施工・販売・管理・メンテナンスに加え、BGM及び香りまで提供する空間プロデュース事業としてセグメントを構成している。当中間連結会計期間において、東洋メディアリンクスは金融機関向けのITV（監視カメラ／Industrial TV）及び周辺装置・業務放送設備・モニター等の新規、更新需要が堅調となった。特に売上・利益のピークを迎えた当第2四半期には、売上、利益面において期初予想を上回る結果をあげることができた。同じくMood Media Japanは、前期に続きMood Mediaヘッドクォーターとの連携案件や、新規開拓や顧客紹介案件を取り込みながら下期に向けて受注案件を順調に積上げている。音響特機は、一部の輸入ブランドの変更に伴う既存顧客の剥落を要因に減収減益となったが、新たな輸入ブランド商品のラインナップを加え、東洋メディアリンクスとの連携強化を図り、利益率の高い輸入ブランド商品の拡販に注力している。

2026年9月通期の連結業績予想については、売上高が前期比3.6%増の202.00億円、営業利益が同11.5%増の8.00億円、経常利益が同7.8%増の8.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同0.5%増の5.90億円とする期初計画を据え置いている。《NH》