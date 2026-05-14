*15:40JST ブロードエンタープライズ---1Qは2ケタ増収・大幅増益、各サービスいずれも順調に推移

ブロードエンタープライズ＜4415＞は13日、2026年12月期第1四半期（26年1月-3月）決算を発表した。売上高が前年同期比88.1%増の25.47億円、営業利益は同228.7%増の5.60億円、経常利益は同121.7%増の3.46億円、四半期純利益は同128.1%増の2.29億円となった。

マンション向け高速インターネット「B-CUBIC」は、既存顧客・パートナー企業からの継続受注及び連携強化を推進した結果、受注件数は順調に推移している。

IoTインターフォンシステム「BRO-LOCK」は、「BRO-ROOM」「BRO-WALL」事業へ注力したため新規対応を限定的に行い、要望があった場合のみ対応したことで、売上高は前年同期比で減少となったが、概ね想定どおりに推移している。

内装リノベーション「BRO-ROOM」は、販売代理店の獲得及び連携強化に加え、宿泊施設、分譲マンション、地方創生案件など対象領域の拡大を進めた結果、前年同期を大幅に上回る受注を獲得及び受注単価の上昇が進み、好調な売上成長を続けている。

外壁塗装・大規模修繕工事「BRO-WALL」は、既存の管理会社との連携強化に加え、修繕需要の取り込みを進めた結果、受注は好調に推移し、同社のフロー収益を牽引した。

2026年12月期通期の業績予想については、売上高が前期比34.9%増の100.00億円、営業利益が同73.9%増の17.00億円、経常利益が同42.8%増の11.00億円、当期純利益が同55.9%増の6.50億円とする期初計画を据え置いている。《KA》