*08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～押し目待ち狙いの買い意欲の強さが意識される～

14日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■押し目待ち狙いの買い意欲の強さが意識される

■日産自、26/3営業利益 16.9％減 580億円、27/3予想 244.8％増 2000億円

■ファナック＜6954＞米グーグルと協業、フィジカルAI活用ロボシステム構築

■押し目待ち狙いの買い意欲の強さが意識される



14日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まりそうだが、押し目待ち狙いの買い意欲の強さが意識されよう。13日の米国市場は、NYダウが67ドル安、ナスダックは314ポイント高だった。12日発表の4月の米消費者物価指数（CPI）に続いて、4月の米生産者物価指数（PPI）も予想を上回る伸びとなり、インフレ警戒が重荷になった。ただ、エヌビディアなどハイテク株が買われ、ナスダックは終日堅調に推移し最高値を更新。シカゴ日経225先物は大阪比110円高の63420円。円相場は1ドル＝157円80銭台で推移。



日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時62720円まで売られる場面もみられたが、米国市場の取引開始後は買い戻されておりプラス圏を回復。終盤にかけて上げ幅を広げて、63500円まで買われる場面もみられた。米国では半導体やAI関連株が買われていることもあり、アドバンテス＜6857＞や東エレク＜8035＞など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の支援材料になろう。



また、昨夕決算を発表したソフトバンクG＜9984＞はPTS（私設取引）、ADR（米国預託証券）で買われたことで、日経平均をけん引することが期待される。米中首脳会談の行方を見極めたいとして買い一巡後はこう着感が強まりそうだが、米国とイランとの停戦期待が高まりやすいほか、今回の訪中には金融、テクノロジー、航空宇宙など主要分野の米企業経営幹部が同行していることもあり、半導体やAI関連株には資金が向かいやすい状況である。



押し目待ち狙いの買い意欲の強さから、次第に下値を切り上げてくる展開も意識しておきたいところだろう。また、決算を手掛かりとした個別物色も活発であり、昨夕決算を発表したところでは、日産自＜7201＞、三菱地所＜8802＞、INPEX＜1605＞、ふくおか＜8354＞、レゾナック＜4004＞、菱瓦斯化＜4182＞、NOK＜7240＞、シチズン＜7762＞、丸一鋼管＜5463＞、アズビル＜6845＞、ロート薬＜4527＞、カプコン＜9697＞、宝HD＜2531＞、日産車体＜7222＞、マツキヨココ＜3088＞、スクリーンHD＜7735＞、平和<6412>、清和中央<7531>、東精密<7729>、ユニオンツール<6278>などが注目される。

■日産自、26/3営業利益 16.9％減 580億円、27/3予想 244.8％増 2000億円

日産自＜7201＞が発表した2026年3月期の連結業績は、売上高が前期比4.9％減の12兆78億8800万円、営業利益は同16.9％減の580億500万円だった。米国関税及び為替変動影響の多くをコスト削減活動により相殺したものの、前年度に対して118億円の減益となった。2027年3月期の連結業績は、売上高が前期比8.3％増の13兆円、営業利益は同244.8％増の2000億円を計画。コンセンサス（1000億～1500億円程度）を上回る。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（63272.11、+529.54）

・ナスダック総合指数は上昇（26402.34、+314.14）

・SOX指数は上昇（12017.98、+300.72）

・シカゴ日経225先物は上昇（63420、+110）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・ファナック＜6954＞米グーグルと協業、フィジカルAI活用ロボシステム構築

・いすゞ自<7202>UDトラックスを来年度吸収合併、販売統合で競争力強化

・牧野フライス製作所<6135>29年度売上高3100億円、MBKがTOB断念、計画上方修正

・三十三フィナンシャルG<7322>あいちFGと統合、総資産11兆円超、東海3県最大級地銀に・トヨタ自<7203>「クルマづくり」加速、職人の技にデジタル融合

・山口FG<8418>顧客の資金管理可視化、JCBのサービス導入

・ダイハツインフィニアース<6023>姫路工場の増築完了、次世代燃料試験に対応

・オークマ<6103>旋削主軸AI診断、3分で故障予知

・住友重<6302>執行役員・三輪晃久氏、中・大型減速機、海外に活路

・ミネベアミツミ<6479>3年で2700億円、設備投資、ボールベアリング増強

・リョービ<5851>再生材原料アルミ合金を重要保安部品に対応、破断伸び改善

・村田製作所<6981>光関連品拡充、変調器など、AIDC省電力化

・eBASE<3835>情報共有・活用を安全に、富士通と供給網・ESGを支援

・サワイGHD<4887>沢井製薬、後発薬安定供給確立へ、設備増強を推進

☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08：50 4月マネーストックM2（3月：前年比＋2.0％）

＜海外＞

・特になし《YY》