*15:38JST nmsホールディングス---26年3月期は減収なるも、HS事業が増収・2ケタ増益に

nmsホールディングス＜2162＞は12日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高は前期比0.1%減の756.60億円、営業利益は同4.3%減の16.95億円、経常利益は同30.6%減の12.30億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同60.4%減の3.08億円となった。

HS事業（ヒューマンソリューション事業）は、国内製造向け派遣や高付加価値人材派遣の拡大等、海外での取引拡大等により、売上高は252.85億円（前期比9.1％増）、セグメント利益は9.60億円（前期比30.8％増）となった。

EMS事業（エレクトロニクスマニュファクチャリングサービス事業） は、主要顧客の販売不振や在庫調整、中国での脱チャイナ影響等により、331.58億円（前期比3.2％減）、セグメント利益は3.89億円（前期比47.2％減）となった。

PS事業（パワーサプライ事業）は、市況低迷の影響等により、売上高は172.16億円（前期比5.7％減）となった一方、生産拠点再編や原価低減活動等により、セグメント利益は11.88億円（前期比0.4％増）となった。

2027年3月期通期連結業績予想については、売上高が前期比7.1%増の810.00億円、営業利益が同0.3%増の17.00億円、経常利益が同6.5%減の11.50億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同78.3%増の5.50億円を見込んでいる。《KA》