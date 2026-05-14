*08:00JST 米国株式市場はまちまち、インフレ加速もハイテクが支援

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（13日）

MAY13

Ｏ 62545（ドル建て）

Ｈ 63525

Ｌ 62305

Ｃ 63440 大証比+940（イブニング比+20）

Vol 3926



MAY13

Ｏ 62520（円建て）

Ｈ 63495

Ｌ 62280

Ｃ 63420 大証比+920（イブニング比+0）

Vol 17071

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（13日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.80円換算）で、アイシン精機＜7203＞、東京

エレク＜8031＞、ファナック＜6902＞などが上昇し、やや買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終

値比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.40 0.00 2430

34

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.18 0.00 5665

5

8035 (TOELY) 住友商事 48.70 1.51 7685 -

14

6758 (SONY.N) TDK 18.80 0.07 2967 5

0.5

9432 (NTTYY) KDDI 16.12 -0.85 2544

3.5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.01 0.00 950

15

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.36 -1.01 4791

41

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.65 1.12 6202 1

90

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.12 4863 1

58

4063 (SHECY) 信越化学工業 23.56 -0.22 7436

19

8001 (ITOCY) 丸紅 36.58 -314.24 577 -51

63

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.89 0.04 7014 -

36

8031 (MITSY) 東京エレク 165.46 1.89 52219 8

79

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7890

90

4568 (DSNKY) 第一三共 17.20 -0.09 2714 -1

1.5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.42 -0.14 2342

1.5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.19 0.24 1041 -10

48

8766 (TKOMY) 三井不動産 32.30 0.40 1699

1.5

7267 (HMC.N) スズキ 45.82 0.80 1808

0

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.55 0.39 6170 -

10

6902 (DNZOY) ファナック 26.13 1.65 8247 5

67

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.65 -0.05 7780 -

25

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.66 -0.13 2156 -

14

8411 (MFG.N) オリックス 37.96 0.32 5990 -

28

6367 (DKILY) ダイキン工業 16.25 0.22 25643 -1

37

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.64 0.22 5252

60

7741 (HOCPY) キヤノン 26.48 0.28 4179

10

6503 (MIELY) 三菱電機 82.00 1.35 6470

2

6981 (MRAAY) 日東電工 19.49 -0.05 3076 -

12

7751 (CAJPY) 任天堂 11.16 -0.18 7044 -

97

6273 (SMCAY) SMC 26.78 0.00 84518 2

68

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.74 0.31 374

9.6

6146 (DSCSY) ディスコ 46.70 1.10 73693 8

53

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.84 -0.06 1868 -

5.5

8053 (SSUMY) 三菱商事 37.09 2.04 5853 -

11

6702 (FJTSY) 富士通 21.17 0.33 3341 -

15

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 132.61 21.01 20926 5

16

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.43 0.10 3292 -

16

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 0.01 1991 4

9.5

8002 (MARUY) 三井物産 775.80 29.40 6121 -

11

6723 (RNECY) ルネサス 11.59 -0.14 3658

83

6954 (FANUY) 京セラ 18.38 0.25 2900 1

8.5

8725 (MSADY) 第一生命HD 19.02 0.18 1501

-1

8801 (MTSFY) 三菱地所 28.50 -0.16 4497

14

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.26 -0.05 6669

31

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.33 -0.11 3260 -

22

6594 (NJDCY) 日本電産 4.15 0.00 2619 1

84

6857 (ATEYY) シスメックス 8.46 0.28 1335

-7

4543 (TRUMY) テルモ 12.32 0.16 1944

-6

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.60 0.26 1515

20

（時価総額上位50位、1ドル157.8円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（13日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 4.15 2619 184 7.5

6

6902 (DNZOY) ファナック 26.13 8247 567 7.3

8

8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5050 180 3.7

0

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.40 1452 50 3.5

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4863 158 3.3

6

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（13日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

1925 (DWAHY) 大和ハウス工業 29.05 4584 -193 -4.0

4

1928 (SKHSY) 積水ハウス 21.75 3432 -68 -1.9

4

6752 (PCRHY) ソニー 22.79 3596 -64 -1.7

5

「米国株式市場概況」（13日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49693.20 前日比：-67.36

始値：49674.58 高値：49747.61 安値：49451.00

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26402.34 前日比：314.14

始値：26147.65 高値：26474.18 安値：25990.16

年初来高値：26402.34 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7444.25 前日比：43.29

始値：7409.12 高値：7460.04 安値：7375.13

年初来高値：7444.25 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.036％ 米10年国債 4.471％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は67.36ドル安の49693.20ドル、ナスダックは31

4.14ポイント高の26402.34で取引を終了した。

PPIが約3年ぶりとなる大幅な伸びとなったためインフレ警戒感がさらに高まり、寄

り付き後、まちまち。半導体のエヌビディア（NVDA）などハイテクが支え、ナスダ

ックは終日堅調に推移し、連日過去最高値を更新。中盤にかけ、原油価格が下落す

るとダウも回復し、終盤にかけ下げ幅を縮小し、終了した。セクター別ではメディ

ア・娯楽、自動車・自動車部品が上昇した一方、銀行が下落。

半導体メーカーのエヌビディア（NVDA）はファン最高経営責任者（CEO）がトランプ

大統領の訪中に同行することが明らかになり、上昇。同業オン・セミコンダクター

（ON）はアナリストが同セクターの投資判断を引き上げ、上昇した。衛星広域帯通

信ソリューションのエコスター（SATS）はスペクトラム・ライセンスを通信のAT&T

(T)、スペースXに売却することを連邦通信委員会（FCC）が承認したことが好感さ

れ、上昇。住宅建設会社のDRホートン（DHI）やKBホーム（KBH）などは、国内30年

物固定住宅金利の上昇を背景に、売上減が警戒され、それぞれ売られた。

ネットワーク機器メーカーのシスコ・システムズ（CSCO）は取引終了後に四半期決

算を発表。年内の人工知能（AI）受注見通し引き上げなどが好感され、時間外取引

で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》