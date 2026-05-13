*12:23JST 日経平均は続伸、キオクシアHDが1銘柄で約59円分押し上げ

13日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり162銘柄、値下がり63銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は続伸。187.63円高の62930.20円（出来高概算12億9531万株）で前場の取引を終えている。

前日12日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は56.09ドル高の49760.56ドル、ナスダックは185.93ポイント安の26088.20で取引を終了した。中東緊張を背景とした原油価格の上昇に加え、コア消費者物価指数（CPI）が予想以上に加速し、インフレを警戒し、寄り付き後、下落。長期金利の上昇が嫌気され、ナスダックは、下落した。一方、ダウは終盤にかけプラスに持ち直し、主要指数は高安まちまちで終了した。

米株式市場の動向を横目に、13日の日経平均は344.55円安の62398.02円と反落して取引を開始した。中東情勢の先行き不透明感が継続するなか、原油価格が強含みで推移し、米長期金利が上昇したことが投資家心理を慎重にさせた。寄り付きは半導体関連株を中心に売りが先行したが、その後は円安基調や主力商社株への買いが支えとなり、指数は切り返す展開となった。前場中盤にかけては好決算銘柄への物色も強まり、先物主導で上げ幅を拡大。63000円台まで上昇し、堅調な地合いを維持した。

個別では、キオクシアHD＜285A＞、ダイキン＜6367＞、セコム＜9735＞、三菱商＜8058＞、オリンパス＜7733＞、ソニーG＜6758＞、イビデン＜4062＞、古河電＜5801＞、豊田通商＜8015＞、住友電＜5802＞、ファーストリテ9983>、フジクラ＜5803＞、三井物＜8031＞、リクルートHD＜6098＞、コムシスHD＜1721＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞、レーザーテック＜6920＞、ファナック＜6954＞、塩野義＜4507＞、信越化<4063>、コナミG<9766>、ディスコ<6146>、清水建<1803>、資生堂<4911>、中外薬<4519>、オークマ<6103>、ルネサス<6723>、日立建機<6305>などの銘柄が下落。

業種別では、卸売業、非鉄金属、サービス業などが上昇した一方で、金属製品、石油・石炭製品、その他金融業などが下落した。

値上がり寄与トップはキオクシアHD＜285A＞となり1銘柄で日経平均を約59円押し上げた。同2位はダイキン＜6367＞となり、セコム＜9735＞、イビデン＜4062＞、三菱商＜8058＞、オリンパス＜7733＞、ソニーG＜6758＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約207円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、TDK＜6762＞、レーザーテック＜6920＞、ファナック＜6954＞、塩野義薬＜4507＞、信越化<4063>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 62930.20(+187.63)

値上がり銘柄数 162(寄与度+735.14)

値下がり銘柄数 63(寄与度-547.51)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜285A＞ キオクシアHD 48620 2520 59.13

＜6367＞ ダイキン工業 25385 1275 42.74

＜9735＞ セコム 6158 569 38.15

＜4062＞ イビデン 17110 560 37.54

＜8058＞ 三菱商事 5855 355 35.70

＜7733＞ オリンパス 1795 254.5 34.13

＜6758＞ ソニーG 3684 200 33.52

＜8015＞ 豊田通商 7416 286 28.76

＜5802＞ 住友電気工業 12420 770 25.81

＜5801＞ 古河電気工業 58030 7600 25.48

＜5803＞ フジクラ 7728 104 20.92

＜8031＞ 三井物産 6163 295 19.78

＜6098＞ リクルートHD 7743 170 17.10

<9983> ファーストリテ 72430 210 16.90

＜1721＞ コムシスHD 5734 333 11.16

<7203> トヨタ自動車 2907.5 64.5 10.81

<8053> 住友商事 7738 310 10.39

<4385> メルカリ 4108 294 9.86

<8766> 東京海上HD 7321 181 9.10

<8002> 丸紅 5779 259 8.68



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 27845 -860 -207.57

＜8035＞ 東エレク 51160 -1000 -100.57

＜6762＞ TDK 2900 -61 -30.67

＜6920＞ レーザーテック 41500 -1990 -26.68

＜6954＞ ファナック 7597 -153 -25.64

＜4507＞ 塩野義製薬 2956 -215 -21.62

<4063> 信越化 7402 -118 -19.78

<9766> コナミG 19800 -475 -15.92

<4519> 中外製薬 7708 -86 -8.65

<6146> ディスコ 71670 -1130 -7.58

<1803> 清水建設 3253 -212 -7.11

<4911> 資生堂 3129 -175 -5.87

<6103> オークマ 4685 -415 -5.56

<6723> ルネサスエレクトロニ 3590 -160 -5.36

<6752> パナHD 3250 -155 -5.20

<6305> 日立建機 5300 -143 -4.79

<6501> 日立製作所 4728 -140 -4.69

<7735> SCREEN 11295 -135 -3.62

<4568> 第一三共 2706.5 -31.5 -3.17

<6506> 安川電機 6877 -93 -3.12《CS》