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日経平均は続伸、キオクシアHDが1銘柄で約59円分押し上げ

2026年5月13日 12:23

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記事提供元：フィスコ

*12:23JST 日経平均は続伸、キオクシアHDが1銘柄で約59円分押し上げ
13日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり162銘柄、値下がり63銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は続伸。187.63円高の62930.20円（出来高概算12億9531万株）で前場の取引を終えている。

前日12日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は56.09ドル高の49760.56ドル、ナスダックは185.93ポイント安の26088.20で取引を終了した。中東緊張を背景とした原油価格の上昇に加え、コア消費者物価指数（CPI）が予想以上に加速し、インフレを警戒し、寄り付き後、下落。長期金利の上昇が嫌気され、ナスダックは、下落した。一方、ダウは終盤にかけプラスに持ち直し、主要指数は高安まちまちで終了した。

米株式市場の動向を横目に、13日の日経平均は344.55円安の62398.02円と反落して取引を開始した。中東情勢の先行き不透明感が継続するなか、原油価格が強含みで推移し、米長期金利が上昇したことが投資家心理を慎重にさせた。寄り付きは半導体関連株を中心に売りが先行したが、その後は円安基調や主力商社株への買いが支えとなり、指数は切り返す展開となった。前場中盤にかけては好決算銘柄への物色も強まり、先物主導で上げ幅を拡大。63000円台まで上昇し、堅調な地合いを維持した。

個別では、キオクシアHD＜285A＞、ダイキン＜6367＞、セコム＜9735＞、三菱商＜8058＞、オリンパス＜7733＞、ソニーG＜6758＞、イビデン＜4062＞、古河電＜5801＞、豊田通商＜8015＞、住友電＜5802＞、ファーストリテ9983>、フジクラ＜5803＞、三井物＜8031＞、リクルートHD＜6098＞、コムシスHD＜1721＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞、レーザーテック＜6920＞、ファナック＜6954＞、塩野義＜4507＞、信越化<4063>、コナミG<9766>、ディスコ<6146>、清水建<1803>、資生堂<4911>、中外薬<4519>、オークマ<6103>、ルネサス<6723>、日立建機<6305>などの銘柄が下落。

業種別では、卸売業、非鉄金属、サービス業などが上昇した一方で、金属製品、石油・石炭製品、その他金融業などが下落した。

値上がり寄与トップはキオクシアHD＜285A＞となり1銘柄で日経平均を約59円押し上げた。同2位はダイキン＜6367＞となり、セコム＜9735＞、イビデン＜4062＞、三菱商＜8058＞、オリンパス＜7733＞、ソニーG＜6758＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約207円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、TDK＜6762＞、レーザーテック＜6920＞、ファナック＜6954＞、塩野義薬＜4507＞、信越化<4063>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　62930.20(+187.63)

値上がり銘柄数 162(寄与度+735.14)
値下がり銘柄数 63(寄与度-547.51)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 48620　 2520　 59.13
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 25385　 1275　 42.74
＜9735＞　セコム　　　　　　　　6158　 569　 38.15
＜4062＞　イビデン　　　　　　 17110　 560　 37.54
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　5855　 355　 35.70
＜7733＞　オリンパス　　　　　　1795　 254.5　 34.13
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3684　 200　 33.52
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　7416　 286　 28.76
＜5802＞　住友電気工業　　　　 12420　 770　 25.81
＜5801＞　古河電気工業　　　　 58030　 7600　 25.48
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　7728　 104　 20.92
＜8031＞　三井物産　　　　　　　6163　 295　 19.78
＜6098＞　リクルートHD　　　　 7743　 170　 17.10
<9983>　ファーストリテ　　　 72430　 210　 16.90
＜1721＞　コムシスHD　　　　　 5734　 333　 11.16
<7203>　トヨタ自動車　　　　2907.5　 64.5　 10.81
<8053>　住友商事　　　　　　　7738　 310　 10.39
<4385>　メルカリ　　　　　　　4108　 294　 9.86
<8766>　東京海上HD　　　　　 7321　 181　 9.10
<8002>　丸紅　　　　　　　　　5779　 259　 8.68


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 27845　 -860 -207.57
＜8035＞　東エレク　　　　　　 51160　 -1000 -100.57
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2900　 -61　-30.67
＜6920＞　レーザーテック　　　 41500　 -1990　-26.68
＜6954＞　ファナック　　　　　　7597　 -153　-25.64
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　　2956　 -215　-21.62
<4063>　信越化　　　　　　　　7402　 -118　-19.78
<9766>　コナミG　　　　　　　19800　 -475　-15.92
<4519>　中外製薬　　　　　　　7708　 -86　 -8.65
<6146>　ディスコ　　　　　　 71670　 -1130　 -7.58
<1803>　清水建設　　　　　　　3253　 -212　 -7.11
<4911>　資生堂　　　　　　　　3129　 -175　 -5.87
<6103>　オークマ　　　　　　　4685　 -415　 -5.56
<6723>　ルネサスエレクトロニ　3590　 -160　 -5.36
<6752>　パナHD　　　　　　　 3250　 -155　 -5.20
<6305>　日立建機　　　　　　　5300　 -143　 -4.79
<6501>　日立製作所　　　　　　4728　 -140　 -4.69
<7735>　SCREEN　　　　　11295　 -135　 -3.62
<4568>　第一三共　　　　　　2706.5　 -31.5　 -3.17
<6506>　安川電機　　　　　　　6877　 -93　 -3.12《CS》

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