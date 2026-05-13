*08:03JST 米国株式市場はまちまち、CPI加速と原油高でインフレ懸念高まる

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（12日）

MAY12

Ｏ 62945（ドル建て）

Ｈ 63285

Ｌ 61805

Ｃ 62520 大証比+20（イブニング比-55）

Vol 6789



MAY12

Ｏ 62920（円建て）

Ｈ 63260

Ｌ 61795

Ｃ 62500 大証比+0（イブニング比-75）

Vol 23335

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（12日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.59円換算）で、ファナック＜6902＞、オリッ

クス＜8411＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、やや売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.40 0.31 2427 11

7

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.18 0.18 5657 4

4

8035 (TOELY) 住友商事 47.19 1.22 7437

9

6758 (SONY.N) TDK 18.73 -0.13 2952 -

9

9432 (NTTYY) KDDI 16.97 0.93 2674 144.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.01 0.04 949 20.

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.37 -0.06 4944 7

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.53 -0.17 5840 -14

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.29 4857 15

2

4063 (SHECY) 信越化学工業 23.78 -0.39 7495 -2

5

8001 (ITOCY) 丸紅 350.82 3.25 5529

9

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.85 0.04 6973

3

8031 (MITSY) 東京エレク 163.57 -5.07 51554 -60

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7880 30

7

4568 (DSNKY) 第一三共 17.29 0.24 2725 -1

3

9433 (KDDIY) 関西電力 7.56 0.00 2383 2.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.95 0.30 1020 -102

6

8766 (TKOMY) 三井不動産 31.90 -0.10 1676 1.

5

7267 (HMC.N) スズキ 45.02 -0.64 1774 -

7

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.16 -0.48 6039 -1

9

6902 (DNZOY) ファナック 24.48 0.31 7716 -3

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.70 -0.62 7785 -

9

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.79 -0.17 2173 -9.

5

8411 (MFG.N) オリックス 37.64 0.90 5932 -5

4

6367 (DKILY) ダイキン工業 16.03 0.57 25262 115

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.42 0.06 5175

7

7741 (HOCPY) キヤノン 26.20 0.01 4129 1

8

6503 (MIELY) 三菱電機 80.65 -2.51 6355 -1

8

6981 (MRAAY) 日東電工 19.54 -0.29 3079 -

9

7751 (CAJPY) 任天堂 11.34 0.27 7148 -3

1

6273 (SMCAY) SMC 26.78 0.39 84405 -15

5

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.43 -0.07 349 -0.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 45.60 -1.50 71861 -93

9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.90 -0.25 1875 -

4

8053 (SSUMY) 三菱商事 35.05 1.40 5524 2

4

6702 (FJTSY) 富士通 20.84 -0.35 3284 -2

3

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 132.61 21.01 20898 46

8

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.33 -0.16 3256 -1

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.61 0.63 1987 7

6

8002 (MARUY) 三井物産 746.40 23.39 5881 1

3

6723 (RNECY) ルネサス 11.73 0.53 3697 -5

3

6954 (FANUY) 京セラ 18.13 -0.23 2857 9.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.84 0.06 1484

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 28.66 0.06 4517

2

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.31 -0.20 6668 2

3

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.44 0.72 3290 -1

0

6594 (NJDCY) 日本電産 4.15 -0.20 2616 -21

3

6857 (ATEYY) シスメックス 8.18 -0.21 1289 -1

4

4543 (TRUMY) テルモ 12.16 -0.23 1916 -5.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.34 -0.05 1472 3.

5

（時価総額上位50位、1ドル157.59円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7532 (DQJCY) オリンパス 10.69 1685 144.5 9.3

8

9432 (NTTYY) KDDI 16.97 2674 144.5 5.7

1

7203 (TM.N) アイシン精機 15.40 2427 117 5.0

6

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.40 1450 67 4.8

4

6367 (DKILY) ダイキン工業 16.03 25262 1152 4.7

8

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

4507 (SGIOY) 塩野義製薬 8.79 2770 -401 -12.6

5

6594 (NJDCY) 日本電産 4.15 2616 -213 -7.5

3

5802 (SMTOY) 住友電気工業 71.74 11306 -344 -2.9

5

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.53 5840 -147 -2.4

6



「米国株式市場概況」（12日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49760.56 前日比：56.09

始値：49739.62 高値：49823.94 安値：49307.66

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26088.20 前日比：-185.92

始値：26087.01 高値：26190.48 安値：25739.23

年初来高値：26274.13 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7400.96 前日比：-11.88

始値：7390.63 高値：7409.57 安値：7338.54

年初来高値：7412.84 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.025％ 米10年国債 4.453％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は56.09ドル高の49760.56ドル、ナスダックは18

5.93ポイント安の26088.20で取引を終了した。

中東緊張を背景とした原油価格の上昇に加え、コア消費者物価指数（CPI）が予想以

上に加速し、インフレを警戒し、寄り付き後、下落。長期金利の上昇が嫌気され、

ナスダックは、続落した。一方、ダウは終盤にかけプラスに持ち直し、まちまち

で、終了。セクター別ではヘルスケア機器・サービスが上昇した一方、自動車・自

動車部品が下落した。

電子商取引会社のイーベイ（EBAY）はゲーム販売のゲームストップ（GME）が同社に

提示した550億ドル規模の買収案に対し、信頼できる内容でなく、魅力的ではないと

拒否し、上昇。ゲームストップ（GME）は下落した。ファストフードレストラン運営

のウエンディーズ（WEN）は物言う投資家、トライアン・ファンド・マネージメント

が同社を非上場にする資金調達をしているとのフィナンシャル・タイムズ紙の報道

を受け、買われた。

半導体メーカーのエヌビディア（NVDA）は来週の決算に向けた期待感に、上昇。ス

ポーツ用品メーカーのアンダーアーマー（UA）は第4四半期決算で損失を計上、さら

に、通期見通しでもプロバスケットボール協会（NBA）のスーパースター、ステフィ

ン・カリーとの契約終了が響き減収見通しを示し、下落した。

上院本会議はウォーシュ氏のFRB理事就任を承認した。週内に議長人事を承認する表

決を実施する予定。



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