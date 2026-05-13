アウンコンサルティング、「AIOリサーチ」を刷新、主要5つのAIツール分析に対応

■Google「AI Overviews」単体から対象拡大、AI検索上のブランド影響度を調査

アウンコンサルティング<2459>(東証スタンダード)は5月12日、AI検索最適化調査サービス「AIOリサーチ」の内容を更新したと発表した。生成AIの普及により、従来のキーワード検索に加え、AIチャットを通じた「対話型検索」が広がる中、AIが自社ブランドを「信頼できる情報源」として引用・推奨するかを把握する重要性が高まっている。

今回の更新では、2025年4月14日に発表した従来のGoogle「AI Overviews」単体の引用・言及分析から対象を拡大し、GoogleのAI検索機能(AI Overviews、AI Mode)、Gemini、ChatGPT、Perplexityの主要5つのAIツールに対応する。回答特性や引用元の違いを比較・分析し、AI検索上の自社の見え方を可視化する。

業務提携先のAI Hackが提供するAIO分析ツール「AI Hack」も活用し、キーワード・プロンプト単位で多角的に分析する。同ツール独自の「AIOスコア」により、競合比較やページ別課題の抽出、改善提案を提示するほか、北米、ヨーロッパ、アジア圏の主要25カ国を対象に多言語調査にも対応する。継続モニタリングプランでは、検索エンジン・生成AI市場動向レポートも提供する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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