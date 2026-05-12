*18:57JST 12日の香港市場概況：ハンセン指数は小反落、トランプ米大統領の訪中前で見極めるムード

12日の香港市場は弱含み。主要90銘柄で構成されるハンセン指数が前日比58.93ポイント（0.22％）安の26347.91ポイントと小反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が1.83ポイント（0.02％）安の8882.37ポイントと小幅ながら3日続落した。

前日の米株高を受けて朝方は買いが先行したが、引けにかけて利益確定売りが優勢となった。13日に予定されるトランプ米大統領の訪中を前に、米中関係を巡る発言や協議内容を見極めたいとの姿勢が強まり、投資家の様子見ムードが広がった。時価総額の大きいハイテク株に売りが出たほか、中国本土市場の軟調地合いも投資家心理の重荷となった。主力のネット関連株ではテンセントやアリババ集団が軟調に推移。一方、中国当局による景気支援策への期待は相場の下支え要因となり、下値を売り込む動きは限られた。ハンセン指数は朝高後に伸び悩み、小幅安で取引を終えた。

セクター別では、消費関連が安い。神冠HD（829/HK）が4.7％安、名創優品集団（9896/HK）が3.0％安、ポップ・マート（9992/HK）が2.7％安、養豚事業の牧原食品（2714/HK）が2.6％安で引けた。

製薬株も売られた。英セキ智能（3696/HK）が5.7％安、緑葉製薬集団（2186/HK）と勁方医薬科技（上海）(2595/HK）がそろって4.6％安、康希諾生物（6185/HK）が3.5％安で引けた。

半面、石油や金鉱株など資源銘柄が高い。ペトロチャイナ（857/HK）が3.9％高、中国海洋石油（883/HK）が1.2％高、霊宝黄金（3330/HK）が1.8％高、紫金鉱業集団（2899/HK）が1.7％高で引けた。

中国本土市場は反落。主要指標の上海総合指数は、前日比0.25％安の4214.49ポイントで取引を終了した。自動車が安い。《AK》