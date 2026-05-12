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東証業種別ランキング：その他 金融業が上昇率トップ
*15:41JST 東証業種別ランキング：その他 金融業が上昇率トップ
その他 金融業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、石油・石炭製品、卸売業、ガラス・土石製品なども上昇。一方、水産・農林業が下落率トップ。そのほか小売業、食料品、空運業、ゴム製品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. その他金融業 ／ 1,500.4 ／ 4.78
2. 非鉄金属 ／ 7,781.91 ／ 4.28
3. 石油・石炭製品 ／ 2,923.69 ／ 4.01
4. 卸売業 ／ 6,357.24 ／ 3.00
5. ガラス・土石製品 ／ 2,467.8 ／ 2.65
6. 建設業 ／ 3,026.27 ／ 2.36
7. 鉱業 ／ 1,164.38 ／ 2.31
8. 金属製品 ／ 2,002.66 ／ 2.02
9. 銀行業 ／ 620.25 ／ 1.39
10. 繊維業 ／ 958.1 ／ 1.18
11. 保険業 ／ 3,514.61 ／ 1.17
12. その他製品 ／ 5,780.14 ／ 1.07
13. 化学工業 ／ 3,135.1 ／ 1.07
14. パルプ・紙 ／ 637.59 ／ 1.06
15. 情報・通信業 ／ 7,708.39 ／ 0.70
16. 電気機器 ／ 7,878.37 ／ 0.60
17. 電力・ガス業 ／ 699.01 ／ 0.52
18. 不動産業 ／ 2,796.99 ／ 0.45
19. 証券業 ／ 818.79 ／ 0.23
20. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,754.26 ／ 0.16
21. 医薬品 ／ 3,928.53 ／ -0.08
22. 輸送用機器 ／ 4,514.7 ／ -0.13
23. 陸運業 ／ 2,207.21 ／ -0.21
24. 機械 ／ 5,283.54 ／ -0.25
25. 精密機器 ／ 13,868.23 ／ -0.35
26. 鉄鋼 ／ 722.89 ／ -0.50
27. 海運業 ／ 2,044.38 ／ -0.64
28. サービス業 ／ 2,874.45 ／ -0.66
29. ゴム製品 ／ 5,248.42 ／ -0.89
30. 空運業 ／ 216.85 ／ -1.04
31. 食料品 ／ 2,661.96 ／ -1.29
32. 小売業 ／ 2,202.2 ／ -1.83
33. 水産・農林業 ／ 698.2 ／ -2.34《CS》
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