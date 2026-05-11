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東証業種別ランキング：食料品が上昇率トップ
*15:48JST 東証業種別ランキング：食料品が上昇率トップ
食料品が上昇率トップ。そのほかその他 金融業、銀行業、鉱業、保険業なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか情報・通信業、鉄鋼、輸送用機器、空運業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 食料品 ／ 2,696.65 ／ 2.98
2. その他金融業 ／ 1,431.94 ／ 2.33
3. 銀行業 ／ 611.77 ／ 1.95
4. 鉱業 ／ 1,138.13 ／ 1.48
5. 保険業 ／ 3,474.1 ／ 1.44
6. 建設業 ／ 2,956.5 ／ 1.26
7. 不動産業 ／ 2,784.49 ／ 1.24
8. ガラス・土石製品 ／ 2,404.08 ／ 1.23
9. 非鉄金属 ／ 7,462.74 ／ 1.18
10. 石油・石炭製品 ／ 2,810.98 ／ 1.15
11. 化学工業 ／ 3,102.04 ／ 1.09
12. 証券業 ／ 816.89 ／ 0.54
13. 小売業 ／ 2,243.18 ／ 0.49
14. 電力・ガス業 ／ 695.38 ／ 0.47
15. 電気機器 ／ 7,831.53 ／ 0.42
16. 卸売業 ／ 6,172.02 ／ 0.37
17. 医薬品 ／ 3,931.82 ／ 0.32
18. ゴム製品 ／ 5,295.41 ／ 0.23
19. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,746.53 ／ 0.04
20. 繊維業 ／ 946.92 ／ -0.07
21. 水産・農林業 ／ 714.95 ／ -0.21
22. 金属製品 ／ 1,962.99 ／ -0.39
23. 陸運業 ／ 2,211.87 ／ -0.43
24. 精密機器 ／ 13,917.42 ／ -0.57
25. 海運業 ／ 2,057.48 ／ -0.62
26. サービス業 ／ 2,893.45 ／ -0.76
27. 機械 ／ 5,296.59 ／ -0.78
28. パルプ・紙 ／ 630.92 ／ -0.84
29. 空運業 ／ 219.14 ／ -1.29
30. 輸送用機器 ／ 4,520.55 ／ -1.32
31. 鉄鋼 ／ 726.51 ／ -1.40
32. 情報・通信業 ／ 7,655.03 ／ -2.10
33. その他製品 ／ 5,719.07 ／ -2.95《CS》
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