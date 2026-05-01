*16:56JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日ぶり反発、東エレクやソフトバンクGが2銘柄で約472円分押し上げ

5月1日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり103銘柄、値下がり121銘柄、変わらず1銘柄となった。

前日4月30日の米国株式市場は上昇。労働市場が底堅く、経済の堅調な指標を受けて寄り付き後、上昇。原油価格が高値を更新後に下落し、また、長期金利の低下で投資家心理が改善し上昇した。主要企業決算への期待を受けた買いに終盤にかけ上げ幅を拡大、ナスダックは過去最高値を更新した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は3日ぶり反発して取引を開始した。その後は終日プラス圏で推移したが、上値の重い展開となった。原油価格が下落し、米長期金利が低下したことが東京市場で安心感となった。また、日経平均は昨日までの続落で1250円ほど下落しており、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかったほか、国内主要企業の3月決算発表が進む中、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価を下支えした。ただ、国内大型連休を控えるなか、連休中の円相場や中東情勢の動きを警戒して積極的に買い進む動きは限定的だった。

大引けの日経平均は前営業日比228.20円高の59513.12円となった。東証プライム市場の売買高は23億1279万株、売買代金は7兆6841億円だった。業種別では、空運業、卸売業、陸運業などが上昇した一方で、精密機器、非鉄金属、証券・商品先物取引業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は42.5％、対して値下がり銘柄は53.6％となっている。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約307円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、豊田通商＜8015＞、住友商＜8053＞、ダイキン＜6367＞、三菱商＜8058＞、キーエンス＜6861＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約107円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、ファーストリテ＜9983＞、フジクラ＜5803＞、キオクシアHD＜285A＞、信越化＜4063＞、HOYA＜7741＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 59513.12(+228.20)

値上がり銘柄数 103(寄与度+808.52)

値下がり銘柄数 121(寄与度-580.32)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 47450 3060 307.73

＜9984＞ ソフトバンクG 5424 205 164.93

＜8015＞ 豊田通商 6868 767 77.13

＜8053＞ 住友商事 6840 1000 33.52

＜6367＞ ダイキン工業 22855 890 29.83

＜8058＞ 三菱商事 5219 229 23.03

＜6861＞ キーエンス 76460 5160 17.30

＜5332＞ TOTO 6425 1000 16.76

＜4519＞ 中外製薬 8245 129 12.97

＜6971＞ 京セラ 2746.5 36 9.65

＜8001＞ 伊藤忠商事 1987 49 8.21

＜7911＞ TOPPAN 5080 430 7.21

＜6098＞ リクルートHD 7361 58 5.83

<9843> ニトリHD 2282.5 66 5.53

<5333> NGK 5121 160 5.36

<3382> 7＆iHD 1918.5 47.5 4.78

<7735> SCREEN 10390 160 4.29

<8267> イオン 1551.5 41.5 4.17

<6752> パナHD 3324 121 4.06

<7733> オリンパス 1571 24.5 3.29

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 27815 -445 -107.40

＜6762＞ TDK 2775.5 -115 -57.83

＜9983＞ ファーストリテ 72890 -700 -56.32

＜5803＞ フジクラ 5808 -163 -32.78

＜285A＞ キオクシアHD 36410 -1150 -26.99

＜4063＞ 信越化 7104 -142 -23.80

＜7741＞ HOYA 27830 -1270 -21.29

<2802> 味の素 4882 -208 -13.95

<9433> KDDI 2548 -34.5 -13.88

<6770> アルプスアルパイン 2012.5 -354 -11.87

<6146> ディスコ 72250 -1760 -11.80

<5214> 日本電気硝子 7032 -1113 -11.19

<8002> 丸紅 5755 -317 -10.63

<5802> 住友電気工業 9900 -290 -9.72

<6954> ファナック 6820 -55 -9.22

<8031> 三井物産 5765 -131 -8.78

<6976> 太陽誘電 6143 -249 -8.35

<8830> 住友不動産 4735 -108 -7.24

<4062> イビデン 13375 -105 -7.04

<4578> 大塚HD 11220 -180 -6.03《CS》