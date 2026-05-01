*08:06JST 米国株式市場は上昇、原油や金利安を好感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（30日）

May1

Ｏ 58690（ドル建て）

Ｈ 59925

Ｌ 58655

Ｃ 59850 大証比+320（イブニング比+20）

Vol 6689



May1

Ｏ 58725（円建て）

Ｈ 59900

Ｌ 58640

Ｃ 59830 大証比+300（イブニング比+0）

Vol 29575

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（30日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.70円換算）で、東京エレク＜8031＞、中外製

薬＜4519＞、京セラ＜6954＞などが上昇し、やや買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.55 1.07 2437 -51.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.88 0.31 5390 21

2

8035 (TOELY) 住友商事 37.41 1.66 5862 2

2

6758 (SONY.N) TDK 18.66 1.01 2924 33.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.38 0.41 2567 -15.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.98 0.02 934 21.

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.68 0.18 4964 8

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.00 1.00 5328 10

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -0.59 4829 12

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 23.14 1.79 7252

6

8001 (ITOCY) 丸紅 390.20 16.20 6114 4

2

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.60 0.18 6738 1

6

8031 (MITSY) 東京エレク 150.30 10.77 47104 271

4

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7052 -25

1

4568 (DSNKY) 第一三共 16.41 0.11 2571 -17.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.90 0.15 2476 -29.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.41 0.38 972 -96

6

8766 (TKOMY) 三井不動産 32.90 1.30 1718 13.

5

7267 (HMC.N) スズキ 44.46 0.57 1742 -6.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.66 0.76 5848 -1

7

6902 (DNZOY) ファナック 22.16 1.01 6945 7

0

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.46 2.55 8606 49

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.95 -0.43 2186 -2.

5

8411 (MFG.N) オリックス 33.61 0.98 5267 -

8

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.20 0.74 22251 28

6

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.68 0.38 5228 -4

2

7741 (HOCPY) キヤノン 25.59 0.15 4010

3

6503 (MIELY) 三菱電機 80.34 -3.94 6295 6

4

6981 (MRAAY) 日東電工 19.12 0.85 2996 -1.

5

7751 (CAJPY) 任天堂 12.17 0.04 7628 -5

9

6273 (SMCAY) SMC 24.45 0.90 76626 54

6

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.53 0.03 355 -

1

6146 (DSCSY) ディスコ 48.10 1.10 75373 136

3

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.96 0.11 1874

3

8053 (SSUMY) 三菱商事 32.25 1.51 5054 6

4

6702 (FJTSY) 富士通 20.00 -0.18 3134 -4

6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.00 14.40 19744 -68

6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.37 0.12 3250 -1

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 1.12 1978 15

5

8002 (MARUY) 三井物産 754.43 37.45 5911 1

5

6723 (RNECY) ルネサス 10.28 1.40 3222 1

0

6954 (FANUY) 京セラ 18.80 2.13 2946 235.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.45 0.73 1446

6

8801 (MTSFY) 三菱地所 28.55 0.90 4474 4

0

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.90 0.90 6722 16

5

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.14 0.17 2864 -2

6

6594 (NJDCY) 日本電産 3.72 0.13 2332 -6

5

6857 (ATEYY) シスメックス 8.72 0.48 1366 -1

2

4543 (TRUMY) テルモ 12.66 0.09 1984 -1

3

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.40 0.09 1473 5.

5

（時価総額上位50位、1ドル156.7円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6954 (FANUY) 京セラ 18.80 2946 235.5 8.6

9

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 1978 155 8.5

0

5020 (JXHLY) ENEOS 18.20 1426 105.5 7.9

9

8031 (MITSY) 東京エレク 150.30 47104 2714 6.1

1

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.46 8606 490 6.0

4

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7052 -251 -3.4

4

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.00 19744 -686 -3.3

6

8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4701 -142 -2.9

3

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.70 1387 -39.5 -2.7

7

「米国株式市場概況」（30日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49652.14 前日比：790.33

始値：48762.93 高値：49753.26 安値：48762.93

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：24892.31 前日比：219.07

始値：24859.94 高値：24935.60 安値：24491.83

年初来高値：24892.31 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7209.01 前日比：73.06

始値：7161.75 高値：7219.83 安値：7126.15

年初来高値：7209.01 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.966％ 米10年国債 4.372％

米国株式市場は上昇。ダウ平均は790.33ドル高の49652.14ドル、ナスダックは219.0

7ポイント高の24892.31で取引を終了した。

労働市場が底堅く、経済の堅調な指標を受けて寄り付き後、上昇。原油価格が高値

を更新後、利益確定売りに下落したほか、長期金利の低下で投資家心理が改善し続

伸した。また、主要企業決算への期待を受けた買いに終盤にかけ上げ幅を拡大、ナ

スダックは過去最高値を更新し、終了。セクター別ではメディア・娯楽、医薬品・

バイオテクが上昇、半導体・同製造装置が下落した。

建設機器メーカーのキャタピラ（CAT）は四半期決算で人工知能（AI）ブームが奏功

し、長期見通しを引き上げ、上昇。製薬会社のイーライリリー（LLY）は四半期決算

で、肥満治療薬の売り上げが強く、通期の見通しを引き上げ、上昇。半導体のクア

ルコム（QCOM）は中国の需要回復、データセンター市場への参入が好感され、上

昇。レンタカー会社のハーツ・グローバル・ホールディングス（HTZ）は配車サービ

スのウーバーテクノロジー（UBER）と無人タクシーサービスなどを巡る提携を発表

し、上昇。ウーバーテクノロジー（UBER）も上昇した。

取引終了後、携帯端末のアップル（AAPL）は四半期決算を発表。1株当たり利益が予

想を上回ったほか、増配、自社株買いを発表したが、時間外取引で売りが優勢とな

っている。

（Horiko Capital Management LLC）《YY》