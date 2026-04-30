*10:43JST FCE---企業をAI活用に伴うリスクから守る「AIリスクマネジメント研修」を提供予定

FCE＜9564＞は28日、法人企業の全社員を対象とした「AIリスクマネジメント研修」の提供に向けた企画を進めていると発表した。

AI活用の拡大に伴うリスク対策の重要性を背景に、全社員向けのコンプライアンス研修としての活用を想定している。また、提供開始に先立ち、2026年05月に企業のAI活用に伴うリスク対策をテーマとした特別セミナーを開催する予定である。

同研修は全ての法人企業を対象とし、受講時間は4時間で構成される。内容は、AIの得意領域と不得意領域の理解、AI活用におけるセキュリティリスクとその対策、さらにRPAとの適切な棲み分けや活用方法など、実務に直結した知識の習得を目的としている。企業におけるAI導入の進展に伴い、リスク管理と適切な活用の両立を図るための基礎的な教育プログラムとして位置付けられる。

同社は本研修の提供を通じて、企業が安全かつ効果的にAIを活用できる環境整備を支援し、ビジネス現場におけるAIリテラシーの底上げを図る。さらに、研修受講企業に対しては、RPA「ロボパットAI」やAIプラットフォーム「AI OMNI AGENT」といったITツールと組み合わせた実践的なDX推進支援も行い、業務効率化と競争力強化につなげる取り組みを進める。《KT》