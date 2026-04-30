*08:35JST 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後は押し目狙いのスタンスに～

30日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■売り一巡後は押し目狙いのスタンスに

■信越化、26/3営業利益 14.4％減 6352億円、発行済みの2.42％の自社株買い

■日本精工＜6471＞経営DX、アクセンチュアと協業

■売り一巡後は押し目狙いのスタンスに



30日の日本株市場は、売り優勢の流れになりそうだが、積極的な売買は手控えられるものの売り一巡後は押し目狙いのスタンスに向かわせよう。29日の米国市場は、NYダウが280ドル安、ナスダックは9ポイント高だった。イラン和平協議の停滞で、原油高を警戒した売りが重荷になった。米連邦公開市場委員会（FOMC）は予想通り政策を据え置き、3人の参加者が緩和バイアス文言に異議を唱えたことで金利先高観が強まったことも重荷になった。シカゴ日経225先物は大阪比1105円安の58915円。円相場は1ドル＝160円30銭台で推移。



日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで58630円まで売られる場面もみられており、これまで支持線として機能していたボリンジャーバンドの+1σを割り込んできた。先物主導でインデックスに絡んだ売りが入りやすく、下へのバイアスが強まる可能性はありそうだ。ただ、28日にはソフトバンクG＜9984＞やアドバンテス＜6857＞、東エレク＜8035＞が大きく売られるなかで日経平均株価を押し下げており、織り込まれている面はあるだろう。



また、連休の谷間であることで積極的な売買は手控えられるなかで、短期的な売買が中心になる。米国ではSOX指数は3日ぶりに反発したほか、マイクロン・テクノロジーなど半導体株の一角が買われており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の下支えになりそうだ。また、マイクロソフトは売上高見通しが予想を下回ったものの、時間外取引では底堅さがみられており、安心感につながるだろう。一方で、原油先物価格は1バレル＝106ドル台に上昇したことが重荷になりそうだ。



28日は値がさハイテク株が売られたなかで、東証プライムの値上がり数は8割を超えていた。リバランスの動きとみられるが、SOX指数の上昇などを受けてハイテク株の押し目を拾う動きが意識されそうだ。そのほか、決算を手掛かりとした日替わり的な物色に向かいやすく、28日夕に発表した内外テック＜3374＞、中央製＜6846＞、日本精化＜4362＞、中部電力＜9502＞、北陸電工＜1930＞、グランディ＜8999＞、マキタ＜6586＞、トーエネック＜1946＞、コア＜2359＞、東自機＜6360＞、コメリ＜8218＞、キヤノンMJ＜8060＞、電通総研＜4812＞、TDK＜6762＞、三菱電＜6503＞、富士電機＜6504＞、NEC<6701>、マクアケ<4479>などが注目される。

■信越化、26/3営業利益 14.4％減 6352億円、発行済みの2.42％の自社株買い

信越化<4063>が発表した2026年3月期の連結業績は、売上高が前期比0.5％増の2兆5739億6900万円、営業利益は同14.4％減の6352億400万円だった。AI（人工知能）向け半導体材料の需要が堅調だった一方で、住宅市場向けの塩化ビニール樹脂の価格低迷が響いた。2027年3月期予想については、中東情勢などの不透明感を背景に、合理的な算出が困難として非開示（未定）としている。なお、発行済み株式の2.42％にあたる最大2500億円を上限とする自己株式取得を発表。

■前場の注目材料

・ナスダック総合指数は上昇（24673.24、+9.44）

・SOX指数は上昇（10271.30、+235.72）

・ドル円相場（160.30-40）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・住友精密<6355>MEMS2倍、フォトリソグラフィー増強

・KOKUSAI<6525>砺波事業所隣接地に土地取得、半導体市場の成長見込む

・NTN<6472>NTN、リョービ・車関連に手首関節搭載外観検査機を提供

・島津製<7701>独新興を子会社化、質量分析計強化狙う

・日本精工＜6471＞経営DX、アクセンチュアと協業

・富士通<6702>空調機冷媒を一元管理、代替フロン漏れ早期発見



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08：50 3月鉱工業生産（予想：前月比＋1.0％、2月：－2.0％）

＜海外＞

・10：30 中国：4月製造業PMI（予想：50.1、3月：50.4）

・10：30 中国：4月非製造業PMI（予想：49.8、3月：50.1）

・10：30 中国：4月RatingDog製造業PMI（予想：51.0、3月：50.8）《YY》