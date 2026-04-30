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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP速報値、欧ECBが政策金利発表、米GDP速報値など

2026年4月30日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP速報値、欧ECBが政策金利発表、米GDP速報値など
＜国内＞
08:50　鉱工業生産指数(3月)　1.3％　-2.0％
08:50　小売売上高(3月)　1.0％　-0.1％
08:50　百貨店・スーパー売上高(3月)　　1.4％
14:00　消費者態度指数(4月)　　33.3
14:00　住宅着工件数(3月)　-28.3％　-4.9％


＜海外＞
10:30　中・製造業PMI(4月)　50.1　50.4
10:30　中・非製造業PMI(4月)　49.9　50.1
10:30　中・総合PMI(4月)　　50.5
10:45　中・RatingDog製造業PMI(4月)　　50.8
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(4月)　6.3％　6.3％
17:00　独・GDP(1-3月)　　0.6％
18:00　欧・ユーロ圏GDP速報値(1-3月)　0.9％　1.2％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価指数(4月)　　2.6％
18:00　欧・ユーロ圏失業率(3月)　6.2％　6.2％
20:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　3.75％　3.75％
20:30　ブ・基礎的財政収支(3月)　　-164奥レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(3月)　　65.5％
21:00　ブ・全国失業率(3月)　　5.8％
21:00　メキシコ・GDP(1-3月)　　1.8％
21:00　南ア・貿易収支(3月)　　369億ランド
21:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　2.15％　2.15％
21:30　米・個人所得(3月)　0.3％　-0.1％
21:30　米・個人消費支出(3月)　0.8％　0.5％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(3月)　0.3％　0.4％
21:30　米・GDP速報値(1-3月)　2.0％　0.5％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.4万件
21:30　米・雇用コスト指数(1-3月)　0.8％　0.7％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(4月)　　52.8
23:00　米・景気先行指数(3月)


印・銀行貸出(3月)　　14.5％

欧・英・香港・株式市場は祝日のため休場(メーデー)

中・株式市場は祝日のため休場(労働節、5日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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