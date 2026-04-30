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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP速報値、欧ECBが政策金利発表、米GDP速報値など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏GDP速報値、欧ECBが政策金利発表、米GDP速報値など
＜国内＞
08:50 鉱工業生産指数(3月) 1.3％ -2.0％
08:50 小売売上高(3月) 1.0％ -0.1％
08:50 百貨店・スーパー売上高(3月) 1.4％
14:00 消費者態度指数(4月) 33.3
14:00 住宅着工件数(3月) -28.3％ -4.9％
＜海外＞
10:30 中・製造業PMI(4月) 50.1 50.4
10:30 中・非製造業PMI(4月) 49.9 50.1
10:30 中・総合PMI(4月) 50.5
10:45 中・RatingDog製造業PMI(4月) 50.8
16:55 独・失業率(失業保険申請率)(4月) 6.3％ 6.3％
17:00 独・GDP(1-3月) 0.6％
18:00 欧・ユーロ圏GDP速報値(1-3月) 0.9％ 1.2％
18:00 欧・ユーロ圏消費者物価指数(4月) 2.6％
18:00 欧・ユーロ圏失業率(3月) 6.2％ 6.2％
20:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 3.75％ 3.75％
20:30 ブ・基礎的財政収支(3月) -164奥レアル
20:30 ブ・純債務対GDP比(3月) 65.5％
21:00 ブ・全国失業率(3月) 5.8％
21:00 メキシコ・GDP(1-3月) 1.8％
21:00 南ア・貿易収支(3月) 369億ランド
21:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 2.15％ 2.15％
21:30 米・個人所得(3月) 0.3％ -0.1％
21:30 米・個人消費支出(3月) 0.8％ 0.5％
21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(3月) 0.3％ 0.4％
21:30 米・GDP速報値(1-3月) 2.0％ 0.5％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.4万件
21:30 米・雇用コスト指数(1-3月) 0.8％ 0.7％
22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(4月) 52.8
23:00 米・景気先行指数(3月)
印・銀行貸出(3月) 14.5％
欧・英・香港・株式市場は祝日のため休場(メーデー)
中・株式市場は祝日のため休場(労働節、5日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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