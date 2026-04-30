PBR1倍超え時代の新バリュー投資、質で選ぶ日本株の基準

日本株市場は、グロース主導からバリュー（割安）株への回帰を経て、「企業の稼ぐ力」を厳密に選別するフェーズへと移行した。

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新NISA制度の開始から2年余りが経過し、個人投資家による長期保有が定着する中、かつての「万年割安株」の多くが適正評価を得た。現在の市場環境において投資家に求められるのは、単なる指標の低さではなく、資本効率の持続性を測定する選別能力である。

■定量フィルタリングの変遷:PBR1倍改善の先にあるもの

バリュー株選定における定量的指標の解釈は、この数年で劇的に変化した。東京証券取引所による「資本コストや株価を意識した経営」の要請（2023年3月）から3年、プライム市場を中心にPBR（株価純資産倍率）1倍割れ企業の多くが改善策を断行し、株価の底上げを実現した。

例えば、銀行業最大手の三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）は、日銀の金利正常化に伴う利ざや改善期待を背景に、PBR1倍台を回復・維持する水準まで市場評価を高めている。かつて低PBR銘柄の典型とされた同社も、現在は「増配や自社株買いを継続可能な収益基盤」を評価するクオリティ株としての側面が強まった。

現在のスクリーニングにおいては、PBR1倍以下という形式的な条件以上に、資本コストを明確に上回るROE（自己資本利益率）を維持できているかという「質の担保」が不可欠となっている。

■金利上昇局面におけるバリュエーションの数理

マクロ環境として金利上昇が定着した現在、理論株価の指標であるPER（株価収益率）の数理的理解はより重要性を増している。配当割引モデルに基づくPERの理論値は、以下の計算式で表される。

・PER = 配当性向 ÷（期待利回り - 成長率）

断続的な金利上昇は「期待利回り」を押し上げるため、分母が拡大し、将来の成長に依存する高PERなグロース株（東京エレクトロン（8035）等）には、株価の調整圧力が生じやすい。

一方、現時点でのキャッシュフローが厚い三菱商事（8058）などの優良バリュー銘柄は、金利変動に対する耐性が相対的に強い。ただし、これら総合商社株もPBR1.5倍〜2.0倍水準への再評価が進んだ現在、投資家が注目すべきは、市況に左右されない事業ポートフォリオの強靭さと、配当原資の安定性である。

■「バリュートラップ」回避の必須要件

今後の課題は、指標面で割安に見えるが成長性に欠ける「バリュートラップ（割安の罠）」をいかに排除するかだ。PBRは以下の通り分解できる。

・PBR = PER（市場の期待感） × ROE（資本効率・稼ぐ力）

PBRが低い要因が「市場の過小評価（PERの低さ）」にあるのか、あるいは「稼ぐ効率の欠如（ROEの低さ）」にあるのかを峻別しなければならない。2026年現在のスクリーニング基準としては、従来の指標に以下の条件を加味すべきである。

・ROE 10%以上の継続性:日本企業の資本効率における新標準としての定着度。

・営業キャッシュフローの継続的なプラス:本業による現金創出力の確認。

・株主還元方針の一貫性:DOE（自己資本配当率）の導入など、株価に左右されない還元姿勢。

長期的な老後資産形成においては、単なる低価格を追うのではなく、資本効率の改善を継続し、稼ぐ力を維持している企業を選別する規律が求められる。日銀の28日の金融政策決定会合での「利上げ見送り」を経て、市場の関心が次なる金融政策の段階へ移る中、企業の姿勢が「一過性の対応」か「構造的な変革」かを見極める視点が、銘柄選別の前提条件となる。（記事：今福雅彦・記事一覧を見る）