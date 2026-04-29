日産がフォーミュラEベルリン戦参戦、巻き返しへ

日産自動車は、フォーミュラEチームがABB FIAフォーミュラE世界選手権シーズン12の第7戦・第8戦となるベルリン大会に参戦すると発表した。舞台はドイツのテンペルホーフ・エアポート・ストリート・サーキットとなる。

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レースは週末にダブルヘッダー形式で開催される。予選は両日11時40分、決勝は16時にスタートする予定だ。

■ベルリン戦の位置付け

ベルリンはフォーミュラE全シーズンで開催されてきた唯一の都市だ。全長約2.343km、15コーナーの高速コースで争われる。

同地では過去にも好成績を残している。オリバー・ローランドは初優勝やタイトル獲得の実績を持つ。ノーマン・ナトーも初優勝を記録している。

■巻き返しへ向けた課題

チームは直近のレース後に分析期間を設け、課題の特定と改善を進めてきた。予選での強さを決勝での結果につなげることが重要とする。

ドライバー陣も安定したパフォーマンス確保とポイント獲得を目標に掲げる。シーズン後半に向けた重要な一戦となる。

■市場背景

電動化技術の進展に伴い、モータースポーツもEV化が進む。フォーミュラEはその象徴的な舞台となっている。

自動車メーカーにとっては技術開発とブランド発信を兼ねた重要な領域となっている。