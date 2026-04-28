*19:03JST 28日の香港市場概況：香港市場は続落、中東情勢の不透明感などを引き続き警戒

28日の香港市場は続落。主要90銘柄で構成されるハンセン指数が前日比245.87ポイント（0.95％）安の25679.78ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が111.51ポイント（1.27％）安の8644.81ポイントで引けた。

原油価格の上昇や中東情勢を巡る不透明感が意識される中、香港株は続落した。人工知能（AI）を巡る楽観的な見方は相場の下支え要因となったものの、投資家は新たな手掛かりを欠き、積極的な売買は限定的だった。加えて、中国ハイテク企業の四半期決算を見極めたいとの思惑や、労働節連休を前にしたポジション調整が相場の重荷となった。個別では寧徳時代新能源科技（CATL：3750/HK）の株式売り出しによる需給悪化懸念が波及し、関連銘柄に売りが広がった。一方で押し目買いも一部に入り、下げ幅は限定的にとどまったが、ハンセン指数は続落して取引を終えた。

ハンセン指数の構成銘柄では、CATLのほか、舜宇光学科技（2382/HK）が6.2％安、比亜迪電子（BYDエレクトロニック：285/HK）が5.2％安とハイテク関連の一角に売りが広がった。また、人工知能（AI）関連も安い。北京智譜華章科技（2513/HK）が12.5％安、滴普科技（1384/HK）が8.3％安、青島創新奇智科技集団（2121/HK）が5.2％安とそろって大幅安で引けた。業界の競争激化懸念が引き続きマイナス材料となったもようだ。

ほかに、自動車も売られた。北京汽車（1958/HK）が7.3％安、長城汽車（2333/HK）が4.6％安、小鵬汽車（9868/HK）が4.1％安、理想汽車（2015/HK）が3.9％安で引けた。

半面、証券セクターは買われた。国聯証券（1456/HK）が3.4％高、広発証券（1776/HK）が3.0％高、中信証券（6030/HK）が2.8％高、華泰証券（6886/HK）が2.7％高で引けた。

中国本土市場も反落。主要指標の上海総合指数は前日比0.19％安の4078.64ポイントで取引を終了した。《AK》