*18:33JST 27日の中国本土市場概況：上海総合は3日ぶり反発、ハイテク上昇も中東懸念で上値重い

週明け27日の中国本土市場は3日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数が前営業日比6.44ポイント（0.16％）高の4086.34ポイントで引けた。

米国をはじめ世界的に半導体や人工知能（AI）関連株が上昇する流れが波及する形となった。また、経済指標の改善もサポート材料。寄り付き後に発表された3月の工業企業利益が前年同月比で15.8％増と1-2月からの伸び率（15.2％）を加速した。一方、米国とイランの和平協議停滞が投資家心理の重荷となり、上値を追う展開は見られなかった。

業種別では、ハイテクが指数の上昇をけん引。深セン市景旺電子（603228/SH）がストップ高の10％上昇、広東生益科技（600183/SH）が5.6％高、江蘇長電科技（600584/SH）が3.2％高、飛光繊光纜（601869/SH）が2.5％高とそろって堅調な値動きを示した。

自動車銘柄も高い。安徽江淮汽車集団（600418/SH）がストップ高の10.0％上昇、重慶千里科技（601777/SH）が4.0％高、北汽藍谷新能源科技（600733/SH）が3.6％高、東風汽車（600006/SH）が2.3％高で引けた。ほかに、インフラや素材関連も買われた。

半面、酒造株は売られた。貴州茅台酒（600519/SH）が3.8％安、山西杏花村フェン酒（600809/SH）が2.6％安、四川水井坊（600779/SH）2.1％安で引けた。ほかに、防衛関連や資源銘柄なども売られた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.39ポイント（0.51％）高の273.31ポイント、深センB株指数が0.58ポイント（0.05％）高の1194.68ポイントで終了した。《AK》