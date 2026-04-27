BlueMeme、TDIと資本業務提携、ローコード・生成AI・量子AIで協業拡大

■IT人材不足とレガシーシステム課題に対応、両社の顧客基盤と開発手法を相互補完

BlueMeme<4069>(東証グロース)は4月24日、TDIと資本業務提携契約を締結したと発表した。両社は、ローコード事業の共同拡大、生成AIを活用したレガシーマイグレーション、量子AIによるバイオインフォマティクスの3領域で協業し、次世代DX・先端技術分野での中長期的な成長戦略を共同で推進する。

日本企業では、IT人材不足や保守・運用コストが膨らむレガシーシステムがDX推進の課題となっている。BlueMemeはローコード開発基盤と独自のアジャイル型開発方法論「AGILE-DX」、TDIは大規模システムインテグレーションの実績や幅広い顧客基盤を強みとする。両社は相互補完により、顧客企業のDXを加速させる新たな事業体制の構築を目指す。

具体的には、共同案件開発やエンジニア育成、共同ソリューション開発を進めるほか、COBOLなどのレガシーコードの自動解析、仕様書再生成、モダンアーキテクチャへの自動変換を実現する新規事業を立ち上げる。創薬、ゲノム解析、タンパク質構造予測などの領域では、量子コンピューティングとAIを融合した「量子AI」への共同投資を行う。2026年3月期通期業績予想への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

