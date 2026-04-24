*18:57JST 24日の香港市場概況：香港市場は反発、半導体が上げ主導

24日の香港市場は反発。主要90銘柄で構成されるハンセン指数が前日比62.87ポイント（0.24％）高の25978.07ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が42.99ポイント（0.49％）高の8775.62ポイントと3日ぶりに反発した。

中東情勢の緊迫化を背景に投資家心理が冷え込み、香港株は朝方に売りが先行した。また、米国による対中人口知能（AI）分野での批判も重荷となり、リスク回避姿勢が広がった。ただ、下値では押し目買いが入り、相場は徐々に持ち直した。加えて、中国のディープシークによる新たなAIモデル公開や米インテルの好決算が材料視され、半導体関連が上昇し相場を下支えした。ハンセン指数は最終的に小幅反発し、朝安後に切り返す展開となった。

ハンセン指数の構成銘柄では、半導体が上げ主導。中芯国際集成電路製造（SMIC：981/HK）が10.0％高、華虹半導体（1347/HK）が15.2％高、蘇州納芯微電子（2676/HK）が9.0％高、ASMPT（522/HK）が6.9％高で引けた。

製薬銘柄も高い。信達生物製薬（1801/HK）が3.4％高、勁方医薬科技（上海）(2595/HK）が9.3％高、三生製薬（1530/HK）が2.8％高で引けた。

半面、自動車セクターはさえない。理想汽車（2015/HK）が4.4％安、蔚来集団（9866/HK）が3.4％安、嵐図汽車科技（7489/HK）が3.0％安、吉利汽車HD（175/HK）が2.7％安、比亜迪（BYD：1211/HK）が2.2％下落した。自動車ローンの引き締め観測などが売り材料となったもようだ。

中国本土市場は続落。主要指標の上海総合指数は、前日比0.33％安の4079.90ポイントで取引を終了した。《AK》