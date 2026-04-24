三菱自動車、ベトナム販売が過去最高

三菱自動車は、ベトナムにおける2025年度の小売販売台数が過去最高を更新したと4月23日に発表した。販売台数は前年比11.7％増の4万8,096台となり、2年連続で最高記録を達成した。

【こちらも】（三菱自動車）の記事一覧はこちら

市場シェアも前年度の13.3％から14.9％へ拡大した。ベトナム市場の需要拡大を背景に、同社の存在感が一段と高まっている。

■主力MPVが販売を牽引



主力のMPV「エクスパンダー」シリーズは1万9,731台を販売した。MPVセグメントで7年連続、内燃機関車全体でも4年連続の年間販売首位を獲得した。

また、新型SUV「デスティネーター」は発売直後から好調に推移する。3月単月ではC-SUVセグメントで販売首位となり、販売拡大に寄与した。

■新モデルも好調



「エクスフォース」も安定した販売を維持する。ファミリー層を中心に支持を集め、ブランド全体の販売を下支えしている。

新興国市場では人口増加と所得向上に伴い、自動車需要の拡大が続く。三菱自動車はアセアン地域を成長戦略の柱と位置付け、販売基盤の強化を進める構えだ。