*22:11JST 【市場反応】米新規失業保険申請件数は予想以上に増加、ドル軟調

米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（4/18）は前週比6000件増の21.4万件と、予想21万件を上回った。失業保険継続受給者数（4/11）は182.1万人と、前回から増加し、予想181.6万人を上回り、3月中旬以来の高水準となった。

米3月シカゴ連銀全米活動指数は－0.2と、2月0．03からマイナスに落ち込み予想も下回った。

低調な結果を受け、米国債相場は反発。10年債利回りは4.3％まで低下した。ドルは軟調に推移し、ドル・円は159円78銭の高値から159円43銭まで反落。ユーロ・ドルは1.1679ドルの安値から1.1692ドルまで反発、ポンド・ドルは1.3513ドルから1.3485ドルまで反落後、下げ止まった。

【経済指標】

・米・3月シカゴ連銀全米活動指数：－0.2（予想―0.13、2月：0．03←－0.11）

・米・先週分新規失業保険申請件数（4/18）：21.4万件（予想：21万件、前回：20.8万件←20.7万件）

・米・失業保険継続受給者数（4/11）：182.1万人（予想：181.6万人、前回：180.9万人←181.8万人）《KY》