*15:14JST 三陽商会---新ブランド「AUREME」2026年秋冬デビューコレクションを公開

三陽商会＜8011＞は21日、東京都千代田区の科学技術館で、ライブエキシビジョンを開催し、新ブランド「AUREME（オーレム）」のデビューシーズンとなる2026年秋冬コレクションを公開した。同社は中期経営計画（2026年2月期～2028年2月期）における新たな成長戦略の一環として、ファッションビル展開強化に向けた新ブランド「AUREME」の展開を2026年秋冬シーズンより開始する。

「AUREME」は機能性と快適性を備えながら、ファッションをより自由に、しなやかに楽しむためのハイブリッドウェアである。ウィメンズを中心に誰もが着こなしを選べる設計とし、性別による境界は設けていない。コレクションは、（1）FUNCTION、（2）DAILY USE、（3）COMFORTABLEの3つのカテゴリーで構成されている。「空気をまとい素肌に寄り添う 未来のための日常着」というブランドコンセプトのもと、都市生活者が直面する気候や環境変化に寄り添い、機能性とファッション性を両立した高付加価値デイリーウェアを提案する。《KA》