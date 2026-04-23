メルセデス・ベンツ日本 表参道に体験拠点開設

メルセデス・ベンツ日本は、東京・表参道に新たなブランド体験拠点「Mercedes-Benz Studio Tokyo」を4月24日に開設する。期間限定の都市型施設で、ブランドの世界観を体感できる空間とする。6月30日には展示やラウンジ機能の拡張も予定している。

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同施設は、グローバルプロジェクト「Mercedes-Benz Studio」の一環として展開される。ドイツ・ミュンヘンやデンマーク・コペンハーゲンに続き、アジアでは初の拠点となる。「メルセデスの交差点」をコンセプトに、ブランドの過去・現在・未来と多様なカルチャーの融合を図る。

■体験型コンテンツを展開



館内では、ファッションやアートと融合した多彩な展示を実施する。オープニングでは、Y-3とF1チームとのコラボレーションを表現した車両展示を行うほか、映画との連動企画として高級車モデルの展示も予定する。

また、アンディ・ウォーホルによる作品展示などアートコンテンツも展開する。期間ごとに内容を変更し、来場者に継続的な新体験を提供する狙いだ。

■カフェや試乗体験も提供



施設内にはカフェを併設し、複数ブランドによる飲食体験を提供する。来場者が気軽に立ち寄れる空間とし、ブランド接点の拡大を図る。

さらに、運転免許保有者を対象に試乗体験も用意する。予約者には記念品を提供するキャンペーンも実施する。

自動車業界では、販売だけでなくブランド体験の強化が重要視されている。今回の取り組みは、都市部での顧客接点を拡充し、ブランド価値向上を狙う動きといえる。