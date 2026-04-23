*15:07JST ニーズウェル---「経費精算業務 成熟度診断サービス」を提供開始

ニーズウェル＜3992＞は21日、経費精算業務の効率化と高度化を目的とした「経費精算業務 成熟度診断サービス」の提供を2026年5月1日(予定)より開始すると発表した。

本サービスは、企業の経費精算業務における運用状況や課題を可視化し、業務成熟度を多面的に評価することで、課題の抽出と改善余地の明確化を図るものである。

具体的には、独自の成熟度指標を用いて顧客へヒアリングを実施し、ガバナンス(チェック・統制・不正防止)、承認レス(承認フローの簡素化・効率化)、キャッシュレス/入力レス(現金・手入力からの脱却)、ペーパレス(証憑電子化・紙原本レス)、ボーダーレス(部門・組織横断でのルール統一)の観点からヒアリングの結果を分析、それぞれの成熟度と今後どのような対応を進めるかの指針をレポートにまとめ提供する。これにより、企業ごとの業務特性に応じた最適な改善施策の立案を支援する構成となっている。

同社は、本サービスを通して、企業の経理精算業務における課題整理・解決を支援するとともに、診断結果をもとにした業務改善提案やシステム導入支援など、継続的なDX推進支援を行っていく。《KA》