*14:11JST 日経平均VIは大幅に上昇、原油価格高止まりなど警戒

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時10分現在、前日比＋3.51（上昇率11.81％）の33.24と大幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は34.08、安値は29.49。

昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の日経225先物は上昇して始まった。一方、日経225先物は高値警戒感も強く、上値追いには慎重で、取引開始後はマイナス圏で下げ幅を広げている。こうした中、イラン情勢の先行き不透明感が意識され、原油価格が高止まっていることなどが警戒され、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが継続し、今日の日経VIは昨日の水準を上回って推移している。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》