*10:10JST アクモス---浜中消防署へ消防指令システムを納入

アクモス＜6888＞は21日、北海道釧路東部消防組合浜中消防署に対し、119番回線のIP化に対応した消防指令システム「SYMPROBUS Fシリーズ」を納入したと発表した。今回の整備により、同署が独自に構築し運用してきた既存システムを活かしつつ、同社システムを組み合わせることで、操作性と業務効率の向上を実現した。

「SYMPROBUS Fシリーズ」は、緊急通報の受付を行う消防本部/消防署向けの消防指定システムで、指令室・救急隊・医療機関間での必要な事案情報を共有する機能を備え、迅速かつ確実な連携を可能とする点が特徴である。

本システム導入により、救命活動における初動対応の高度化が期待される。指令台は1卓2席構成とし、119番通報が集中した際でも同時に2件の対応が可能となる設計を採用している。IP無線や映像モニタ、データメンテナンス装置を配置し、指令業務をサポートする拡張エリア、救急車内の心電図情報などを確認できる大型表示盤、署内での情報共有を支援する各種表示盤を兼ね備え、指令業務全体の高度化を図った。これらの機能により、地域の救急・消防体制の強化と住民へ安全・安心を与える社会づくりが期待される。《KT》