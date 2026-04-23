*10:08JST マイクロアド---子会社UNIVERSE PULSE、「うたスタ」と連携し子育て世代向けTikTok LIVE新番組開始

マイクロアド＜9553＞は23日、子会社のUNIVERSE PULSEが、子育て支援YouTubeチャンネル「うたスタ」をサポートするTUUUBEと協業すると発表した。

TikTok LIVEを活用したライブコマース番組「うたスタ！子育て応援チャンネル！」を2026年4月24日より開始する。

「うたスタ」は累計再生回数10億回、チャンネル登録者数約76.4万人を有し、乳幼児から未就学児を持つ家庭を中心に高い支持と信頼を獲得している。こうした高いエンゲージメントを背景に、子育て世代に向けた新たな購買体験の提供を図る。

番組では知育玩具や教育関連商品、生活家電など子育て世代のニーズに特化した商品を取り扱い、出演者が実際に商品を手に取りながら約30分間で詳細に紹介するほか、視聴者とのQ&Aを通じて疑問を解消する参加型形式を採用する。

UNIVERSE PULSEは企画立案からクリエイティブ制作までを一貫して担い、ライブ限定クーポンの発行などの施策を通じて購買意欲を喚起し、認知獲得から購買転換までを支援する。SNS経由の購買行動が拡大する中、ライブ配信のリアルタイム性を活かし、視聴者の疑問をその場で解消しながら即時購買を促進し、セラーのTikTok Shopにおける売上最大化を支援していくとしている。《KT》