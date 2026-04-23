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出来高変化率ランキング（9時台）～ダイドー、日山村硝などがランクイン

2026年4月23日 09:52

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記事提供元：フィスコ

*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ダイドー、日山村硝などがランクイン
ダイドー＜3205＞がランクイン（9時36分時点）。大幅高。前日取引終了後に、26年3月期売上高と営業利益見込みを上方修正している。営業利益は3.00億円の見込み。従来予想は0.1億円、前期は0.64億円の赤字だった。経常利益、純利益は未定としている。ジャパンブルーでデニム製品ブランドの売上が伸び、ニューヨーカーで販管費の抑制が寄与した。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月23日　9:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6135＞ 牧野フ　　　　　　 949300 　769842　 275.78% -0.0828%
＜5210＞ 日山村硝　　　　　　689400 　197758.34　 270.01% 0.1052%
＜2090＞ NZAM米7H　　　110000 　47790.296　 236.83% -0.0026%
＜1571＞ NF日経イン　　　　7731197 　395070.319　 233.78% -0.0117%
＜2248＞ iF500H有　　　54397 　16614.492　 216.04% -0.0031%
＜1369＞ One225　　　　27456 　289503.776　 206.49% 0.0053%
＜7256＞ 河西工　　　　　　　2945000 　153292.28　 203.71% -0.0289%
＜2236＞ GXUS配貴　　　　58160 　74304.584　 193.15% -0.007%
＜1580＞ 日経－1倍　　　　　1526970 　289121.772　 187.6% -0.0049%
＜2084＞ 日本高配　　　　　　31789 　20396.469　 181.63% -0.0049%
＜2247＞ iF500H無　　　107735 　40892.63　 167.46% 0.0042%
＜5204＞ 石塚硝　　　　　　　47400 　38823.2　 163.48% 0.0103%
＜1346＞ MXS225　　　　65132 　1238137.32　 161.42% 0.0059%
＜2525＞ NZAM 225　　5669 　67260.372　 154.7% 0.0026%
＜3902＞ MDV　　　　　　　38200 　44084.52　 146.15% 0%
＜1776＞ 三住道路　　　　　　63600 　33715.02　 139.19% 0.0015%
＜3205＞ ダイドリミ　　　　　497600 　116249.66　 136.58% 0.0855%
＜1397＞ SMDAM225　　8715 　140601.416　 128.25% 0.0014%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　51640 　101567.817　 128.15% 0.0107%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　120440 　72891.749　 111.31% 0.0022%
<235A> GX高配30　　　　80757 　34384.556　 99.15% 0.0007%
<8729> ソニーFG　　　　　149213900 　9200156.272　 90.65% -0.0615%
<3010> ポラリスHD　　　　209700 　22837.82　 76.69% 0.0112%
<6495> 宮入バル　　　　　　1010200 　91216.38　 72.48% 0.0481%
<1783> fantasis　　1402300 　42535.44　 70.33% -0.0303%
<4641> アルプス技　　　　　31500 　41761.46　 66.97% -0.0124%
<213A> 上日経半　　　　　　485430 　106264.755　 66.96% 0.0142%
<178A> GX革新優　　　　　51790 　38648.26　 65.89% 0.0088%
<1330> 上場225　　　　　55258 　2338431.72　 63.98% 0.0062%
<282A> GX半導10　　　　190633 　235230.46　 62.3% 0.0155%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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