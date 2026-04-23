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出来高変化率ランキング（9時台）～ダイドー、日山村硝などがランクイン
*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ダイドー、日山村硝などがランクイン
ダイドー＜3205＞がランクイン（9時36分時点）。大幅高。前日取引終了後に、26年3月期売上高と営業利益見込みを上方修正している。営業利益は3.00億円の見込み。従来予想は0.1億円、前期は0.64億円の赤字だった。経常利益、純利益は未定としている。ジャパンブルーでデニム製品ブランドの売上が伸び、ニューヨーカーで販管費の抑制が寄与した。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月23日 9:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6135＞ 牧野フ 949300 769842 275.78% -0.0828%
＜5210＞ 日山村硝 689400 197758.34 270.01% 0.1052%
＜2090＞ NZAM米7H 110000 47790.296 236.83% -0.0026%
＜1571＞ NF日経イン 7731197 395070.319 233.78% -0.0117%
＜2248＞ iF500H有 54397 16614.492 216.04% -0.0031%
＜1369＞ One225 27456 289503.776 206.49% 0.0053%
＜7256＞ 河西工 2945000 153292.28 203.71% -0.0289%
＜2236＞ GXUS配貴 58160 74304.584 193.15% -0.007%
＜1580＞ 日経－1倍 1526970 289121.772 187.6% -0.0049%
＜2084＞ 日本高配 31789 20396.469 181.63% -0.0049%
＜2247＞ iF500H無 107735 40892.63 167.46% 0.0042%
＜5204＞ 石塚硝 47400 38823.2 163.48% 0.0103%
＜1346＞ MXS225 65132 1238137.32 161.42% 0.0059%
＜2525＞ NZAM 225 5669 67260.372 154.7% 0.0026%
＜3902＞ MDV 38200 44084.52 146.15% 0%
＜1776＞ 三住道路 63600 33715.02 139.19% 0.0015%
＜3205＞ ダイドリミ 497600 116249.66 136.58% 0.0855%
＜1397＞ SMDAM225 8715 140601.416 128.25% 0.0014%
＜2568＞ 上場NSQ 51640 101567.817 128.15% 0.0107%
＜1569＞ TPX－1倍 120440 72891.749 111.31% 0.0022%
<235A> GX高配30 80757 34384.556 99.15% 0.0007%
<8729> ソニーFG 149213900 9200156.272 90.65% -0.0615%
<3010> ポラリスHD 209700 22837.82 76.69% 0.0112%
<6495> 宮入バル 1010200 91216.38 72.48% 0.0481%
<1783> fantasis 1402300 42535.44 70.33% -0.0303%
<4641> アルプス技 31500 41761.46 66.97% -0.0124%
<213A> 上日経半 485430 106264.755 66.96% 0.0142%
<178A> GX革新優 51790 38648.26 65.89% 0.0088%
<1330> 上場225 55258 2338431.72 63.98% 0.0062%
<282A> GX半導10 190633 235230.46 62.3% 0.0155%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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