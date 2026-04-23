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個別銘柄戦略: ディスコや岡野バルに注目
記事提供元：フィスコ
*09:14JST 個別銘柄戦略: ディスコや岡野バルに注目
昨日22日の米株式市場でNYダウは340.65ドル高の49,490.03ドル、ナスダック総合指数は397.61pt高の24,657.57pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比90円高の59,890円。為替は1ドル＝159.30-40円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が40.7％増となったキヤノンMJ＜8060＞、第1四半期営業利益が21.8％増予想と発表したディスコ＜6146＞、癒着防止材SI-449の日本における製造販売承認取得と販売提携先を発表した生化学＜4548＞、東証スタンダードでは、 第1四半期営業利益が53.1％増の見込みと発表したGMO-FH＜7177＞、営業利益が前期19.5％増・今期24.2％増予想と発表したオービーシステム＜5576＞、26年3月期業績見込みを上方修正した日本興業＜5279＞、26年9月期業績と配当予想を上方修正した岡野バル＜6492＞、26年3月期売上高と営業利益見込みを上方修正したダイドー＜3205＞、「エクソンヒト化マウス」に関し米国で特許査定を受領したと発表したトランスGG＜2342＞、防災用品のサブスクリプション提供業務を開始すると発表したCSHD＜3810＞、サービスロボットのローカライズとグロース支援を行うSenxeed Roboticsとロボット事業で包括的業務提携したと発表したイクヨ＜7273＞、監理銘柄（確認中）指定が解除されると発表したソケッツ＜3634＞、監理銘柄（確認中）指定が解除されると発表した城南進研＜4720＞などが物色されそうだ。《CS》
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