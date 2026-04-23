*05:58JST NY株式：NYダウは340.65ドル高、イラン停戦延長を好感

米国株式市場は反発。ダウ平均は340.65ドル高の49490.03ドル、ナスダックは397.61ポイント高の24657.57で取引を終了した。

イラン停戦延長を好感し、寄り付き後、上昇。その後、ホルムズ海峡封鎖継続で原油価格が上昇したため伸び悩んだが、今週中の和平再協議の可能性が報じられたほか、主要企業決算を好感した買いに、終日堅調に推移した。ナスダックは過去最高値を更新し終了。セクター別では、半導体・同製造装置、テクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、不動産管理・開発が下落した。

航空機メーカーのボーイング（BA）は第1四半期決算で、損失が警戒されたほど拡大せず、上昇。電力会社のGEベラノバ（GEV）は第1四半期決算で、電力・電化需要が強く、通期見通しを上方修正し、上昇。アルファベット（GOOG）は傘下の検索グーグルが半導体エヌビディア（NVDA）に対抗し、独自の新世代人工知能（AI）チップを発表し、上昇。ソフトウエアプラットフォームのパランティア・テクノロジー（PLTR）は農務省と農家へのサービス近代化のための業務用ソフトウエア提供で3億ドル規模の契約を締結し、上昇。家電量販チェーンのベスト・バイ（BBY）は最高経営責任者（CEO）が退任を発表し、下落した。

電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は取引終了後に決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったほか、フリーキャッシュフローも減少予想に反し、プラスとなり、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》