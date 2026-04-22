*16:07JST 4月22日の日本国債市場：債券先物は130円16銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年6月限

寄付130円12銭 高値130円20銭 安値130円05銭 引け130円16銭

2年 1.334％

5年 1.800％

10年 2.380％

20年 3.214％



22日の債券先物6月限は130円12銭で取引を開始し、130円16銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.76％、10年債は4.28％、30年債は4.90％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.99％、英国債は4.88％、オーストラリア10年債は4.95％、NZ10年債は4.66％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・15：00 英・3月消費者物価指数（予想：前年比＋3.3％、2月：＋3.0％）

・17：00 南アフリカ・3月消費者物価指数（予想：前年比＋3.1％、2月：＋3.0％）

・20：00 トルコ中央銀行政策金利発表（予想：37.00％）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《MK》