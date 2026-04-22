*09:05JST 花王：日本を代表するトイレタリー・化粧品メーカー、37期連続増配を予定、半導体製造用薬剤で世界シェア60%

花王＜4452＞は、1887年の創業以来、界面科学を中心とした独自のコア技術を武器に、消費者の生活に密着した多様な製品を提供する日本を代表するトイレタリー・化粧品メーカーである。同社は、日本国内において極めて強固な事業基盤を有しており、生活者向けの製品を扱う「コンシューマープロダクツ事業」と、産業界のニーズにきめ細かく対応した製品を扱う「ケミカル事業（前期売上高構成比24.0％）」と大きく分けて2つの事業がある。コンシューマープロダクツ事業には、「ハイジーンリビングケア（同32.5％）」「ヘルスビューティケア（同25.7％）」「化粧品（同15.5％）」「ビジネスコネクティッド（同2.3％）」と４つのサブセグメントにも分類されている。主要なブランドは、衣料用洗剤「アタック」やスキンケア「ビオレ」、紙おむつ「メリーズ」など。同社は研究開発から製造、物流、販売までを一貫して行う「よきモノづくり」を基本とし、現在は「グローバル・シャープトップ」戦略のもと、世界中の多様なニーズに応えるエッジの効いた製品展開をグローバルに加速させている。国内トイレタリー市場シェアは30ヶ月連続で前年同月を上回っているほか、海外売上高比率は42.9%、販売先は約140の国・地域にのぼる。

同社の強みは、第一に、長年培ってきた「界面科学」の圧倒的な技術力と、それを異なる事業領域へ柔軟に応用できる展開力にある。水と油のように相反する物質を制御する界面科学の知見は、衣料用洗剤から化粧品、さらには高機能な産業用ケミカル製品にまで活用されており、他社が模倣困難な独自価値の創出を可能にしている。同社は、売上高の約4％を研究開発に投資しており、その約半分を基盤技術研究に投じているが、業界内ではグローバルにみても高い数字となっている。第二に、日本国内における強固なブランド力と効率的な販売ネットワークが挙げられる。特にコンシューマープロダクツ事業においては、高付加価値製品への転換と適切な価格改定が奏功し、国内での高い市場シェアを有している。第三に、コンシューマープロダクツ事業とケミカル事業のシナジーにある。ケミカル事業の売上高の約85%を占めるのは、社外の企業への販売だが、残りの約15%は社内のコンシューマープロダクツ事業への原料供給となる。多くの産業界の顧客との取引で磨かれた高品質で高機能な原料をコンシューマープロダクツ製品に利用できることは最大の強みとなっており、他社との差別化やコスト削減の面で大きな効果を生み出している。

直近の業績である前期2025年12月期は、売上高1兆6,886億円（前期比3.7％増）、営業利益1,640.69億円（同11.9％増）で着地した。この好決算の背景には、国内のグローバルコンシューマーケア事業において、高付加価値製品の投入と価格改定が浸透し、稼ぐ力が定着したことがある。特に化粧品事業は中国市場の回復や固定費のスリム化により劇的な収益改善を果たし、欧米ではスキンプロテクション分野を拡大した。利益面でも、大幅な数量増に加え、高付加価値品の売上増加、販売価格改定が寄与した。トイタリー関連では、消費が二極化する市場に対し、プレミアム価格帯×マス価格帯の両軸で価値を提供し、持続的成長を実現している。一方で、ケミカル事業においては、欧州の需要減に伴う数量減や在庫評価減の影響で減益となったものの、油脂事業での原料市況上昇を反映した価格対応や情報材料の堅調さにより、売上高は伸長している。

2026年12月期の通期見通しについては、売上高1兆7,500億円（前期比3.6%増）、営業利益1,820億円（同10.9%増）と2桁増益を見込んでいる。日本はヘアケアが引き続き躍進する想定のほか、海外は化粧品・スキンケアでの伸長を見込む。2023年に実施した構造改革を経て力強い回復を果たしたことに加え、海外GC事業の拡大やグローバル推進体制の強化が挙げられ、市場環境が好転すればさらなる上振れの可能性も秘めている。

今後の成長見通しについては、中期経営計画「K27」の完遂とその先の成長に向けた明確なロードマップが描かれている。同社は、2027年にROIC11％以上・EVA700億円以上、過去最高利益の更新(2019年2,117億円)や海外売上高8,000億円以上(売上高CAGR+4.3%)を掲げている。「社員活力の最大化」を基本方針とし、従来の日本起点からグローバル軸のビジネスモデルへの転換を加速させている。安定収益基盤では国内やアジアでのファブリック＆ホームケア・パーソナルヘルス・サニタリー領域の成長、成長ドライバー領域では欧米を筆頭にアジア・国内でスキンケア・ヘアケアなどのほか、ケミカルで半導体薬剤の伸びも計画している。同社調べでは、ハードディスク製造用薬剤（※研磨剤・洗浄剤）世界シェア50%、半導体製造用薬剤（※パッケージ用洗浄剤）世界シェア60%と「洗い分ける技術」を武器に成長している。成長の原動力となるのは、「精密選択洗浄」「個体最適選択」「環境適合選択」という3つのキーテクノロジーであり、これらを活用して社会課題を解決する高付加価値製品を次々と投入する方針である。

株主還元については、極めて安定的かつ積極的な方針を掲げている。同社は、2026年12月期において37期連続の増配を予定している。資本効率の向上にも意欲的であり、2025年には総額800億円の自己株式取得と消却を実施した。さらに、投資家層の拡大と流動性の向上を目的に、2026年7月1日を効力発生日として1株につき2株の割合で株式分割を行うことを決定した。成長投資に必要な資金を確保しつつも、株主への利益還元を経営の最重要課題の一つと位置づけ、配当と自己株式取得を組み合わせた総還元性向の向上を目指している。

総じて、花王は「グローバル・シャープトップ」という明確なビジョンのもと、構造改革による収益性の向上と、独自の技術力を活かした新市場の開拓を両立させている。国内事業での圧倒的なキャッシュ創出力に加え、化粧品事業のV字回復やグローバルでの成長加速が見えてきたことは、同社の新たな成長フェーズ入りを強く示唆している。37期連続増配という類稀なる株主還元姿勢を維持しつつ、未来に向けた投資を惜しまない同社の動向には、今後も大きな注目と期待を寄せていきたい。《YS》