*08:28JST 4/22

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（59349.17、+524.28）

・SOX指数は上昇（9647.21、+48.00）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（49149.38、-293.18）

・ナスダック総合指数は下落（24259.96、-144.43）

・シカゴ日経225先物は下落（58505、-835）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は上昇（89.67、+2.25）

・為替相場は円安・ドル高（159.30-40）

・3月貿易収支

・3月輸出

・3月輸入

・SQUEEZEが東証グロースに新規上場

・3月英国消費者物価指数

・3月南アフリカ消費者物価指数

・トルコ中央銀行が政策金利発表

・4月ユーロ圏消費者信頼感指数

・ブラジル貿易収支(先週)

・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演

・「グーグル・クラウド・ネクスト」会合(24日まで)《YY》