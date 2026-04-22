関連記事
4/22の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:28JST 4/22
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（59349.17、+524.28）
・SOX指数は上昇（9647.21、+48.00）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（49149.38、-293.18）
・ナスダック総合指数は下落（24259.96、-144.43）
・シカゴ日経225先物は下落（58505、-835）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は上昇（89.67、+2.25）
・為替相場は円安・ドル高（159.30-40）
・3月貿易収支
・3月輸出
・3月輸入
・SQUEEZEが東証グロースに新規上場
・3月英国消費者物価指数
・3月南アフリカ消費者物価指数
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・4月ユーロ圏消費者信頼感指数
・ブラジル貿易収支(先週)
・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演
・「グーグル・クラウド・ネクスト」会合(24日まで)《YY》
スポンサードリンク