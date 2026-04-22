*07:55JST 米国株式市場は続落、イラン戦争激化リスクや原油高を警戒

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（21日）

APR21

Ｏ 59400（ドル建て）

Ｈ 59725

Ｌ 58370

Ｃ 58520 大証比-820（イブニング比+15）

Vol 5819



APR21

Ｏ 59360（円建て）

Ｈ 59705

Ｌ 58340

Ｃ 58505 大証比-835（イブニング比+0）

Vol 18096

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（21日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.40円換算）で、丸紅＜8001＞、ファナック＜6

902＞、三菱電機＜8053＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.53 1.06 2475 163.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.49 -0.31 5173 -2

2

8035 (TOELY) 住友商事 37.22 -0.74 5933 -5

7

6758 (SONY.N) TDK 15.84 -0.24 2525 -5

1

9432 (NTTYY) KDDI 16.35 -0.22 2606 -27.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.08 -0.01 982 1

0

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.07 -0.59 5112 -7

7

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 16.20 0.96 5165 -1

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 0.17 4913 20

8

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.90 -0.55 6663 -7

0

8001 (ITOCY) 丸紅 368.11 -2.88 5868 -13

3

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.23 -0.37 6559 -8

8

8031 (MITSY) 東京エレク 142.85 1.80 45541 -23

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7970 11

7

4568 (DSNKY) 第一三共 18.11 -0.94 2887 -2

8

9433 (KDDIY) 関西電力 7.60 -0.20 2423 -2

2

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.11 -0.32 965 -998.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 32.30 -0.90 1716 -3

3

7267 (HMC.N) スズキ 46.08 -1.70 1836 -32.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.97 -0.22 5729 -2

8

6902 (DNZOY) ファナック 19.94 -0.72 6357 -12

1

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.80 -1.11 8544 -15

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.21 -0.36 2584 -2

9

8411 (MFG.N) オリックス 30.58 -1.29 4874 -7

3

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.38 -0.67 21328 -30

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.06 -0.49 5439 -4

9

7741 (HOCPY) キヤノン 27.92 -0.44 4450 -3

4

6503 (MIELY) 三菱電機 74.10 -3.00 5906 -12

2

6981 (MRAAY) 日東電工 20.67 -0.60 3295 -5

7

7751 (CAJPY) 任天堂 13.08 -0.29 8340 -8

9

6273 (SMCAY) SMC 22.20 -0.42 70774 -85

6

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.53 -0.22 361 -

9

6146 (DSCSY) ディスコ 45.90 -0.50 73165 -107

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.43 -0.24 1981 -2

4

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.90 -1.06 4766 -7

8

6702 (FJTSY) 富士通 24.01 0.35 3827 -5

6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.01 15.41 20245 -23

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.62 -0.15 3386 -4

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.54 -1.46 1680 -14

1

8002 (MARUY) 三井物産 713.60 -22.40 5687 -9

3

6723 (RNECY) ルネサス 9.45 0.11 3013 -6

6

6954 (FANUY) 京セラ 17.02 -0.40 2713 -25.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.85 -0.70 1423 -21.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 28.15 -0.64 4487 -9

0

6301 (KMTUY) 小松製作所 43.06 -1.30 6864 -12

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.59 -0.42 3057 -4

6

6594 (NJDCY) 日本電産 3.66 -0.08 2334 -4

3

6857 (ATEYY) シスメックス 8.79 -0.20 1401 -19.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.27 -0.60 2115 -29.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.51 -0.04 1516 -

7

（時価総額上位50位、1ドル159.4円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（21日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.53 2475 163.5 7.0

7

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1546 66.5 4.4

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4913 208 4.4

2

1605 (IPXHY) 国際石油開発 24.41 3891 61 1.5

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7970 117 1.4

9

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（21日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7269 (SZKMY) SUBARU 7.88 2512 -58.5 -2.2

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.54 1680 -141 -7.7

4

8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4463 -258 -5.4

6

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.53 361 -9 -2.4

3



「米国株式市場概況」（21日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49149.38 前日比：-293.18

始値：49688.37 高値：49848.69 安値：49046.54

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：24259.96 前日比：-144.43

始値：24465.34 高値：24537.58 安値：24199.00

年初来高値：24468.48 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7064.01 前日比：-45.13

始値：7122.64 高値：7137.27 安値：7050.20

年初来高値：7126.06 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.897％ 米10年国債 4.297％

米国株式市場は続落。ダウ平均は293.18ドル安の49149.38ドル、ナスダックは144.4

3ポイント安の24259.96で取引を終了した。

小売売上高など強い経済指標を好感した買いに、寄り付き後、上昇。その後、イラ

ン停戦期限を控え、バンス副大統領がパキスタン訪問を延期との報道やイラン外相

が商業船舶への攻撃を巡り「より重大な停戦違反」と非難するなど和平協議の行方

が不透明になり、戦争激化のリスクで原油価格や金利が上昇し、相場は売りに転じ

た。終盤にかけ、イランの正式な協議不参加が報じられ、一段安となり、終了。セ

クター別では、エネルギーやソフトウエア・サービスが上昇した一方、不動産が下

落した。

管理医療会社のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は第1四半期決算で調整後の1

株当たり利益が予想を上回ったほか、通期予想引き上げや自社株買い計画が好感さ

れ、上昇。ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）は人工知能（AI）開発会社アン

ソロピックへの50億ドル規模の追加出資計画や傘下のアマゾンワンメディカルを通

したGLP-1体重管理プログラム開始を発表し、上昇。ヘルスケアソフトウエアソリュ

ーション会社のヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）は競争激化懸念に売られた。

ソフトウエアメーカーのアドビ（ADBE）は自社株買い計画が好感され、上昇。住宅

建設会社のDRホートン（DHI）は第2四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上

回り、上昇した。携帯端末のアップル（AAPL）はクック最高経営責任者（CEO）が退

任を発表し、売られた。

航空会社のユナイテッド（UAL）は取引終了後に第1四半期決算を発表。調整後の1株

当たり利益は予想を上回ったが、通期の見通し引き下げが嫌気され、時間外取引で

売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》