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米国株式市場は続落、イラン戦争激化リスクや原油高を警戒
*07:55JST 米国株式市場は続落、イラン戦争激化リスクや原油高を警戒
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（21日）
APR21
Ｏ 59400（ドル建て）
Ｈ 59725
Ｌ 58370
Ｃ 58520 大証比-820（イブニング比+15）
Vol 5819
APR21
Ｏ 59360（円建て）
Ｈ 59705
Ｌ 58340
Ｃ 58505 大証比-835（イブニング比+0）
Vol 18096
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（21日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル159.40円換算）で、丸紅＜8001＞、ファナック＜6
902＞、三菱電機＜8053＞などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) アイシン精機 15.53 1.06 2475 163.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.49 -0.31 5173 -2
2
8035 (TOELY) 住友商事 37.22 -0.74 5933 -5
7
6758 (SONY.N) TDK 15.84 -0.24 2525 -5
1
9432 (NTTYY) KDDI 16.35 -0.22 2606 -27.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.08 -0.01 982 1
0
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.07 -0.59 5112 -7
7
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 16.20 0.96 5165 -1
6
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 0.17 4913 20
8
4063 (SHECY) 信越化学工業 20.90 -0.55 6663 -7
0
8001 (ITOCY) 丸紅 368.11 -2.88 5868 -13
3
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.23 -0.37 6559 -8
8
8031 (MITSY) 東京エレク 142.85 1.80 45541 -23
9
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7970 11
7
4568 (DSNKY) 第一三共 18.11 -0.94 2887 -2
8
9433 (KDDIY) 関西電力 7.60 -0.20 2423 -2
2
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.11 -0.32 965 -998.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 32.30 -0.90 1716 -3
3
7267 (HMC.N) スズキ 46.08 -1.70 1836 -32.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.97 -0.22 5729 -2
8
6902 (DNZOY) ファナック 19.94 -0.72 6357 -12
1
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.80 -1.11 8544 -15
0
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.21 -0.36 2584 -2
9
8411 (MFG.N) オリックス 30.58 -1.29 4874 -7
3
6367 (DKILY) ダイキン工業 13.38 -0.67 21328 -30
2
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.06 -0.49 5439 -4
9
7741 (HOCPY) キヤノン 27.92 -0.44 4450 -3
4
6503 (MIELY) 三菱電機 74.10 -3.00 5906 -12
2
6981 (MRAAY) 日東電工 20.67 -0.60 3295 -5
7
7751 (CAJPY) 任天堂 13.08 -0.29 8340 -8
9
6273 (SMCAY) SMC 22.20 -0.42 70774 -85
6
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.53 -0.22 361 -
9
6146 (DSCSY) ディスコ 45.90 -0.50 73165 -107
5
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.43 -0.24 1981 -2
4
8053 (SSUMY) 三菱商事 29.90 -1.06 4766 -7
8
6702 (FJTSY) 富士通 24.01 0.35 3827 -5
6
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.01 15.41 20245 -23
0
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.62 -0.15 3386 -4
3
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.54 -1.46 1680 -14
1
8002 (MARUY) 三井物産 713.60 -22.40 5687 -9
3
6723 (RNECY) ルネサス 9.45 0.11 3013 -6
6
6954 (FANUY) 京セラ 17.02 -0.40 2713 -25.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 17.85 -0.70 1423 -21.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 28.15 -0.64 4487 -9
0
6301 (KMTUY) 小松製作所 43.06 -1.30 6864 -12
7
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.59 -0.42 3057 -4
6
6594 (NJDCY) 日本電産 3.66 -0.08 2334 -4
3
6857 (ATEYY) シスメックス 8.79 -0.20 1401 -19.
5
4543 (TRUMY) テルモ 13.27 -0.60 2115 -29.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.51 -0.04 1516 -
7
（時価総額上位50位、1ドル159.4円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（21日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.53 2475 163.5 7.0
7
2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1546 66.5 4.4
9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4913 208 4.4
2
1605 (IPXHY) 国際石油開発 24.41 3891 61 1.5
9
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7970 117 1.4
9
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（21日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7269 (SZKMY) SUBARU 7.88 2512 -58.5 -2.2
8
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.54 1680 -141 -7.7
4
8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4463 -258 -5.4
6
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.53 361 -9 -2.4
3
「米国株式市場概況」（21日）
ＮＹＤＯＷ
終値：49149.38 前日比：-293.18
始値：49688.37 高値：49848.69 安値：49046.54
年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：24259.96 前日比：-144.43
始値：24465.34 高値：24537.58 安値：24199.00
年初来高値：24468.48 年初来安値：20794.64
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：7064.01 前日比：-45.13
始値：7122.64 高値：7137.27 安値：7050.20
年初来高値：7126.06 年初来安値：6343.72
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.897％ 米10年国債 4.297％
米国株式市場は続落。ダウ平均は293.18ドル安の49149.38ドル、ナスダックは144.4
3ポイント安の24259.96で取引を終了した。
小売売上高など強い経済指標を好感した買いに、寄り付き後、上昇。その後、イラ
ン停戦期限を控え、バンス副大統領がパキスタン訪問を延期との報道やイラン外相
が商業船舶への攻撃を巡り「より重大な停戦違反」と非難するなど和平協議の行方
が不透明になり、戦争激化のリスクで原油価格や金利が上昇し、相場は売りに転じ
た。終盤にかけ、イランの正式な協議不参加が報じられ、一段安となり、終了。セ
クター別では、エネルギーやソフトウエア・サービスが上昇した一方、不動産が下
落した。
管理医療会社のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は第1四半期決算で調整後の1
株当たり利益が予想を上回ったほか、通期予想引き上げや自社株買い計画が好感さ
れ、上昇。ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）は人工知能（AI）開発会社アン
ソロピックへの50億ドル規模の追加出資計画や傘下のアマゾンワンメディカルを通
したGLP-1体重管理プログラム開始を発表し、上昇。ヘルスケアソフトウエアソリュ
ーション会社のヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）は競争激化懸念に売られた。
ソフトウエアメーカーのアドビ（ADBE）は自社株買い計画が好感され、上昇。住宅
建設会社のDRホートン（DHI）は第2四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上
回り、上昇した。携帯端末のアップル（AAPL）はクック最高経営責任者（CEO）が退
任を発表し、売られた。
航空会社のユナイテッド（UAL）は取引終了後に第1四半期決算を発表。調整後の1株
当たり利益は予想を上回ったが、通期の見通し引き下げが嫌気され、時間外取引で
売られている。
（Horiko Capital Management LLC）《YY》
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