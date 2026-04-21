日鉄鉱業、米アリゾナ銅探鉱に参入、80%権益取得と子会社再編で北米展開加速

■4年間で総額2000万ドル投資、探鉱・評価を段階的に実施

日鉄鉱業<1515>(東証プライム)は4月20日、米国アリゾナ州の銅探鉱案件「Oracle Ridgeプロジェクト」への参入契約締結と、米国子会社の増資および孫会社化を発表した。Eagle Mountain Miningとの契約に基づき、同州ツーソン北東約40kmに位置する既存地下鉱山に参入する。同日、特定子会社の異動についても決議した。

同プロジェクトでは4年間で総額2000万ドルを投じ、環境許認可取得や試錐探鉱、実現可能性評価を進める。初期支出により合弁会社の出資比率は同社80%、EM2社20%とし、生産物引取権は100%確保する。また、100%子会社Nittetsu Mining USAへ350万ドルを増資し、同社を通じてWedgetail Operationsの80%権益を取得、孫会社化する。

同社はチリでのアタカマ鉱山の長期操業やアルケロス鉱山開発の実績を背景に、北米で初の銅鉱山参入に踏み出す。既存インフラと高品位資源が期待される同案件を生産段階へ導く方針であり、米国拠点の確立によりチリ集中リスクの分散と資源事業の成長基盤強化を図る。業績への影響は当面軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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