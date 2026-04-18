*06:26JST NY株式：NYダウは868.71ドル高、早期の戦争終結期待

米国株式市場は続伸。ダウ平均は868.71ドル高の49447.43ドル、ナスダックは365.78ポイント高の24468.48で取引を終了した。

イラン外相が停戦期間中のホルムズ海峡再開を発表、原油価格の下落を好感し、寄り付き後、上昇。トランプ大統領も確認し早期の戦争終結期待に原油価格の一段の下落や金利低下を好感し、相場は続伸した。終盤にかけ、米イラン合意に向けた慎重な見解も浮上し失速したが高値圏を維持、ナスダックは連日で過去最高値を更新し、終了。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した。

携帯端末のアップル（AAPL）は第1四半期の中国スマートフォーン市場が冷え込む中、アイフォーン売り上げが前年同期比20％増加し、上昇。後払い決算サービスを提供するアファーム・ホールディングス（AFRM）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。金融のアライ・ファィナンシャル（ALLY）は自動車ローンの需要が強く、第1四半期の調整後1株当たり利益が予想を上回り、上昇。

また、航空会社のデルタ（DAL）やユナイテッド（UAL）は燃料コスト上昇への不安後退でそれぞれ買われた。動画配信のネットフリックス（NFLX）は第2四半期の売上高見通しが予想を下回ったほか、会長兼共同設立者のヘイスティングス氏 が6月に任期が切れる際に理事会の再選を辞退すると発表したことが嫌気され、下落。石油・天然ガス生産会社のエクソンモービル（XOM）やエネルギー会社のシェブロン（CVX）は原油安に連れ、それぞれ下落した。

連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事は中東情勢の速やかな解決が今年後半の利下げを正当化する可能性に言及した。



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