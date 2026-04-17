*17:09JST ドリーム・アーツ---SmartDB、「ITreview Grid Award 2026 Spring」16期連続受賞

ドリーム・アーツ＜4811＞は15日、業務デジタル化クラウド「SmartDB(R) （スマートデービー）」が、「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、最高位「Leader」に3部門で認定され、16期連続受賞を達成したと発表した。

同アワードは、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」に集まったユーザーレビューをもとに、顧客満足度と認知度を評価するものである。「SmartDB(R)」は、「ノーコードWebデータベース」「ワークフローシステム」「文書管理システム」の3部門において同時に最高評価を獲得し、受賞は22期連続、3部門同時は16期連続となる実績を示した。

同サービスは大企業向けDX内製化ツールとして、複雑な業務プロセスに対応するワークフロー機能やWebデータベースを備え、柔軟な権限制御と高度なセキュリティ機能を備える点が評価されている。また、2026年4月からは新オプション「SmartDB Practical AI(PA)」の提供を開始し、業務プロセスにAIを組み込むことで組織全体の意思決定加速を支援する機能強化も進めている。《KA》