*06:12JST NY株式：NYダウは115ドル高、強い経済指標やイラン和平合意に期待

米国株式市場は上昇。ダウ平均は115ドル高の48578.72ドル、ナスダックは86.68ポイント高の24102.70で取引を終了した。

予想を上回った経済指標を好感し、寄り付き後、上昇。その後、イラン和平合意が容易ではなく時間がかかるとの懸念やホルムズ海峡の封鎖状況が続き、原油価格や金利が上昇するに連れ相場は一時下落に転じた。中盤にかけ、イスラエルとレバノンが10日間の停戦で合意したことをトランプ大統領が明らかにしイラン再協議に楽観的な見通しを示し、再び上昇。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ナスダックは連日で過去最高値を更新し、終了した。セクター別では、電気通信サービスやソフトウエアサービスが上昇した一方、資本財が下落。

飲料メーカーのペプシコ（PEP）は四半期決算で値下げが奏功し価格競争力の向上で、増収増益となり、上昇。半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。ヘルスケア製品メーカーのアボットラボラトリーズ（ABT）は四半期決算で、栄養ビジネスが依然ふるわず通期の業績見通しを引き下げ下落。金融サービス会社のチャールズ・シュワブ（SCHW）は第1四半期決算で純収益が予想を下回り、下落した。

動画配信のネットフリックス（NFLX）は取引終了後に決算を発表。第2四半期見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》