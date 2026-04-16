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サンフロンティア不動産 「たびのホテル阿蘇熊本空港」4月17日開業
記事提供元：フィスコ
*09:46JST サンフロンティア不動産---「たびのホテル阿蘇熊本空港」4月17日開業
サンフロンティア不動産＜8934＞は14日、子会社のサンフロンティアホテルマネジメントが熊本県菊池郡大津町において、同社グループ九州初出店となる「たびのホテル阿蘇熊本空港」を2026年4月17日に開業すると発表した。
同ホテルは熊本県より「地域経済牽引事業」として承認され、経済産業省からも地域の成長発展に資する事業として確認を受けている。
大津町は半導体関連企業の進出により急速な発展を遂げており、特にTSMCを主体とする半導体製造拠点JASMの進出を背景に、国内外から技術者や関係者の往来が増加し、中長期滞在ニーズが高まっている。
同社はこうした需要に対応する宿泊基盤を、産業成長を支える社会インフラと位置付け、本ホテルを開業する。
施設は全室15平米以上とし、洗濯機や電子レンジ、2ドア冷蔵庫を完備、一部客室にはキッチンを設置するなど「暮らすように過ごせる」環境を整備した。加えて、ラウンジ2か所や大浴場「阿蘇 黒川の湯」、レストラン「たびMON」を備え、長期滞在の快適性を高めている。また空港まで車で約10分、セミコンテクノパークまで約5分の立地も強みである。
同ホテルは、地域の特性を生かしながら雇用創出や関連産業への波及効果を促す拠点として、ビジネスと観光双方の需要を取り込み、地域経済の活性化への寄与が期待される。《KT》
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