

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;48,463.72;-72.27Nasdaq;24,016.01;+376.93CME225;58570;+210(大証比)

[NY市場データ]

15日のNY市場はまちまち。ダウ平均は72.27ドル安の48463.72ドル、ナスダックは376.94ポイント高の24016.02で取引を終了した。

銀行の四半期決算を好感した買いに、寄り付き後、上昇。原油が下げ渋ったほか、住宅市場指標が落ち込みダウは下落に転じた。イラン停戦再交渉や停戦延長での合意期待など、中東問題解決に向けた進展が報じられ、下げ幅を縮小。ハイテクが好調でナスダックは続伸し、過去最高値を更新し、まちまちで終了した。セクター別では、自動車・自動車部品、ソフトウエアが上昇した一方、資本財が下落。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比210円高の58570円。ADR市場では、対東証比較（1ドル158.85円換算）で、住友商事＜8035＞、ダイキン工業＜6367＞、日本郵政＜6178＞ などが上昇し、やや買い優勢。《YY》