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前日に動いた銘柄 part2 VRAIN、トライアイズ、ジェイドGなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 VRAIN、トライアイズ、ジェイドGなど
銘柄名<コード>15日終値⇒前日比
ディップ＜2379＞ 1849 -192
前期業績下振れ着地で今期も大幅減の可能性。
ベクトル＜6058＞ 1157 -114
好決算発表だが出尽くし感先行へ。
乃村工藝社＜9716＞ 1236 -119
今期の増益率鈍化見通しをマイナス視。
日東紡績＜3110＞ 26500 -2940
AI関連株には利食い売りが優勢にも。
クリレスHD＜3387＞ 712 -53
前期は下振れで一転営業減益。
三井金属＜5706＞ 35690 -2570
高値更新で目先の達成感も。
SFP＜3198＞ 2249 -147
クリレスHDが株式交換で吸収合併。
イビデン＜4062＞ 9380 -535
大台乗せ水準では利食い売りも優勢に。
大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2756 -154
ハイテク株の一角に利食い売りで連れ安も。
パソナグループ＜2168＞ 1778 -112
業績予想を下方修正で純損益は赤字見通しに。
キオクシアHD＜285A＞ 32410 -2590
サンディスク上昇一服で利食い売り向かう。
ローツェ＜6323＞ 3852 -183
高値圏で利食い売りが向かう格好にも。
JX金属＜5016＞ 4893 -263
AI関連の主力処ではさえない動きも目立ち。
日揮HD＜1963＞ 2570 -135.5
原油安の流れが売り材料にもつながる。
日本製鋼所＜5631＞ 9047 -679
防衛関連には売りが優勢の流れにも。
東邦チタニウム＜5727＞ 3400 -195
JX金属の株安に連れ安。
DCM＜3050＞ 1501 -70
今期の回復力の鈍さを売り材料視へ。
リガク＜268A＞ 2340 -148
ハイテク系の一角には利食い売り圧力強まる。
レゾナック＜4004＞ 12875 -615
3月高値接近場面では戻り売り圧力も。
古野電気＜6814＞ 7350 -390
4月以降のリバウンドの流れにも一服感。
INPEX<1605> 4035 -155
原油相場の下落を売り材料視。
山田債権<4351> 1305 +275
一段と上昇ピッチ速まるが特に材料なし。
プラコー<6347> 296 +29
プラスチック再生分野などに関心も。
東京衡機<7719> 640 +100
今期大幅増益見通しを好材料視。
インターライフ<1418> 566 +80
増配による利回り妙味の高まりで。
トライアイズ<4840> 1009 +150
調整一巡感からのリバウンドが継続。
ウェルディッシュ<2901> 271 -80
半期報告書提出遅延で監理銘柄（確認中）指定。
フィルカンパニー<3267> 890 -173
第1四半期の大幅減益決算を嫌気。
パシフィックネット<3021> 2018 -384
業績上方修正も出尽くし感が優勢に。
GameWith<6552> 216 -33
14日に自律反発も15日は戻り売り優勢。
VRAIN<135A> 3415 +502
営業利益が前期53.8％増・今期58.5％増予想。
TENTIAL<325A> 4210 +405
26年8月期業績予想を上方修正。1対3の株式分割も発表。
note<5243> 2521 -489
通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率33.5％。
上昇して始まるが利益確定売りかさむ。
ラストワンマイル<9252> 3815 -130
上期営業利益66.8％増。上値は重い。
QDレーザ<6613> 1338 -124
14日大幅高の反動安。
ARアドバンスト<5578> 1086 +73
26年8月期業績予想を上方修正し14日ストップ高。15日も買い人気継続。
TKP<3479> 1730 -212
営業利益が前期74.1％に対し今期6.8％増予想。
アスタリスク<6522> 936 -77
上期営業損益が0.29億円の赤字。第1四半期の0.38億円の赤字から赤字幅縮小。
TWOST<7352> 519 -55
上期営業利益が35.1％減。第1四半期の2.1倍から減益に転じる。
ジェイドG<3558> 2034 +400
26年2月期営業利益56.6％増。従来予想の30.3％増を上回る。《CS》
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