

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;48,218.25;+301.68Nasdaq;23,183.73;+280.84CME225;57660;+1080(大証比)

[NY市場データ]

13日のNY市場は上昇。ダウ平均は301.68ドル高の48218.25ドル、ナスダックは280.85ポイント高の23183.74で取引を終了した。

週末の停戦協議が決裂したため原油高を警戒した売りやゴールドマンサックスの決算を嫌気した売りが重しとなり、寄り付き後、下落。その後、トランプ大統領が記者団に、イランとの停戦協議再開の可能性を示唆したため、原油価格の反落に連れ相場も買いに転じた。長期金利の低下も支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。セクター別では、ソフトウエア・サービス、保険が上昇した一方、電気通信サービスが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1080円高の57660円。ADR市場では、対東証比較（1ドル159.37円換算）で、アイシン精機＜7203＞、日立製作所＜6501＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。《YY》