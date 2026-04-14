*06:20JST NY株式：NYダウは301.68ドル高、イラン停戦協議の再開期待

米国株式市場は上昇。ダウ平均は301.68ドル高の48218.25ドル、ナスダックは280.85ポイント高の23183.74で取引を終了した。

週末の停戦協議が決裂したため原油高を警戒した売りやゴールドマンサックスの決算を嫌気した売りが重しとなり、寄り付き後、下落。その後、トランプ大統領が記者団に、イランとの停戦協議再開の可能性を示唆したため、原油価格の反落に連れ相場も買いに転じた。長期金利の低下も支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。セクター別では、ソフトウエア・サービス、保険が上昇した一方、電気通信サービスが下落した。

腫瘍学会社のレボリューション・メディシンズ（RVMD）は開発中の膵臓がん治療薬「ダラキソンラシブ」が、第3相臨床試験で目標達成したことを明らかにし、上昇。PCメーカーのHP（HPQ）やデル・テクノロジー（DELL）は半導体のエヌビディア（NVDA）が大手PC企業買収模索との報道を受け、それぞれ思惑買いに上昇。クラウドテクノロジー会社のオラクル（ORCL）は新版Aconex機能を発表、さらに、イベントで公益事業者向けに自社のAI機能の一部をアピールし、上昇。

料理関連・家具販売のウィリアムズ・ソノマ（WSM）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。ソフトウエア会社のパランティア・テクノロジーズ（PLTR）はキャシー・ウッズ氏率いるアークインベストメンツによる買いに加え、トランプ大統領によるソーシャルメディア投稿を受け弱気見通しが後退し、上昇。フラッシュメモリ半導体のサンディスク（SNDK）は来週ナスダック100指数の構成銘柄に新規採用が発表され大幅高。金融のゴールドマン・サックス（GS）は第1四半期決算で株式トレーディング事業収入が過去最高を記録した一方、フィクストインカムトレーディング部門の減益が嫌気され下落。

エヌビディア（NVDA）は取引終了後に発表した声明の中で、PC企業買収交渉に関する報道は「間違い」と否定した。HP（HPQ）やデル・テクノロジー（DELL）は時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》